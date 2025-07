Besteiro valora el «apoio cerrado» del PSOE a Pedro Sánchez frente a la «ameaza da extrema dereita»

Lavandeira jr | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, aseguró este lunes que el comité federal del PSOE celebrado el pasado fin de semana trasladó un «apoio cerrado» al presidente del Gobierno y secretario general socialista, Pedro Sánchez, ante la «ameaza da extrema dereita», y demostró que en el partido afrontan «con absoluta responsabilidade» la crisis interna desatada por la imputación y entrada en prisión del que era su secretario de organización, Santos Cerdán. Antepuso la respuesta de los socialistas al congreso nacional del PP, celebrado también este fin de semana, y del que salió un Partido Popular «máis ultra do que entrou».

«Mentres uns asumen responsabilidades», afirmó Besteiro en rueda de prensa, «outros celebran un congreso sen contido, co único obxectivo de botar a Pedro Sánchez». El encuentro de los populares dejó claro que «o PP da Gürtel segue presente», trama a la que siguen «aplaudindo» con la presencia de José María Aznar y Mariano Rajoy, que arroparon durante el fin de semana al presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo. «Xente que está para dar leccións. Sempre fala o máis indicado», ironizó el líder del PSdeG, quien también recordó el caso de Alfonso Villares, conselleiro de Mar hasta que dimitió tras su imputación por una presunta agresión sexual, y cuya denuncia conoció el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en febrero. «Ocultouno durante cinco meses», comparó Besteiro, tachando al jefe del Gobierno gallego de adherirse a la deriva «ultra» del proyecto de Feijoo pero «disfrazado de moderación».

Ante esta conducta, defendió la actuación del PSOE ante los últimos casos de corrupción. «Somos implacables coa corrupción porque procedemos de inmediato a actuar en consecuencia», valoró. Según Besteiro, los socialistas no buscan «un lavado de cara», sino «renovar o partido, apartar a quen non cumpre as normas e sacar a todos os corruptos que poida haber nas nosas filas». Reivindicó el comité federal del sábado como un punto de inflexión para confrontar las políticas progresistas de su partido con el PP y retratar a los de Feijoo: «Hai que interpelar á dereita sobre cuestións cruciais».

También rechazó las críticas internas expresadas por dirigentes como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que dijo respetar pero no compartir, y le situó en una corriente «claramente minoritaria». «Cando só fas críticas ao secretario xeral pero tampouco criticas á alternativa, caes na incoherencia», dijo. Añadió que «no PSOE hai liberdade de expresión» y destacó que, a diferencia del congreso del PP, «no Comité Federal puido falar todo o mundo». Además, reiteró que el objetivo del Gobierno socialista es agotar la legislatura en el 2027.

El líder de los socialistas gallegos valoró que el comité federal sirviese también para la entrada de la responsable de organización del PSdeG, Lara Méndez, y del secretario de Acción Exterior en la ejecutiva de Ferraz, César Mogo, en la comisión federal de listas.