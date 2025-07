Touriño recupera a necesidade dun pacto para o reequilibrio territorial

La Voz

O presidente da Xunta entre o 2005 e o 2009, Emilio Pérez Touriño, protagonizou este xoves en Vilagarcía o foro do medio rural de La Voz de Galicia, entrevistado polo director do xornal, Xosé Luís Vilela. Nun acto celebrado no Salón García de Vilagarcía, Touriño enumerou as problemáticas do agro, salientando as consecuencias do envellecemento e a dispersión da poboación, cun gasto anual de preto de mil millóns de euros na cobertura de servizos e un progresivo abandono dos terreos de produción. Avogou por recuperar un dos eixos da súa política á fronte do Goberno bipartito: o pacto polo reequilibrio territorial. «O territorio é unha marca de identidade que garante a sostibilidade, a convivencia e a propio esencia do ser de Galicia», reivindicou Touriño, que apelou a necesidade de acadar un pacto entre todas as forzas políticas e sindicais.

Unha operación «difícil», recoñeceu, pero urxiu a ese reequilibrio entre os espazos urbanos e rurais para a transferencia de rendas e de apoio intenso as iniciativas de desenvolvemento endóxeno e local. Lembrou que, no 2006, a Xunta dotara este plan de 2.470 millóns de euros, e abranguía a maioría de consellerías. Nesas políticas incluíu medidas concretas, como o banco de terras co que gañar base territorial fronte aos minifundios, tentando evitar que quedaran leiras abandonadas. «A intervención pública no mercado de terras é fundamental, independentemente da cor política», subliñou Touriño, que valorou que no 2021 se aprobase unha lei nesa liña para «loitar contra o abandono de terra».

O expresidente lamentou que, no 2008, houbese quen boicoteou o proxecto do seu Goberno advertindo aos propietarios sobre o espolio das súas terras, o cal retraíaos de facilitalas. «Nada máis lonxe da realidade», engadiu Touriño, resumindo que aquela estratexia pasaba por arrendar terras abandonadas ou de pequeno tamaño a outros agricultores ou gandeiros coa intervención pública.

O exmandatario galego referiuse tamén ao escaso financiamento municipal, aínda que non se amosou partidario das fusións, se ben apostou por sistemas de cooperación intermunicipal. Tamén apelou a facilitar un desenvolvemento eólico que deixe un beneficio extraordinario ao mundo do que sae esa riqueza».

O expresidente participou a continuación nun faladoiro co alcalde da localidade e presidente da Fegamp, Alberto Varela; a presidenta de Condes de Albarei, María Dolores Calvo; e o presidente da Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, moderado pola xornalista Gladys Vázquez.

Alberto Varela afondou neses problemas de financiamento dos concellos para dar servizos ao rural e agradeceu a Touriño que se aprobara na súa etapa na Xunta o primeiro pacto local. Dolores Calvo reivindicou o papel das cooperativas no rural. «Nacemos cunha idea de facer produtos de calidade, pero sobre todo para comercializar e saír ao exterior», engadiu a presidenta de Condes de Albarei. Abad apelou a «ruralidade como modo de vida», unha opción na que son fundamentais os prezos xustos para os produtores ou unha fiscalidade axeitada.

Mónica Irago

A corrupción como «óxido da democracia», e inquedanza polo futuro da UE

Doutor en Ciencias Políticas e profesor de Economía, Touriño é tamén un «pensador sosegado neste mundo tan de rebumbio», como o definiu Xosé Luís Vilela. Autor de numerosas publicacións vinculadas coas políticas comunitarias, o seu último ensaio titulase O horizonte europeo. Onte en Vilagarcía amosou a súa preocupación polo futuro da Unión Europea, fronte ao actual escenario xeopolítico que «esvaece dalgunha maneira». Aludiu a crise do multilateralismo, ameazada pola «atitude belixerante» dos Estados Unidos ou as agresións militares de Rusia, ademais da guerra en Gaza. «Hai unha alteración drástica desa orde mundial que o pon patas arriba e crea un elevado grao de incerteza», lamentou.

No caso da UE, Touriño valorou a súa construción coma un espazo supranacional e historicamente único, que agora afronta un dos seus máis grandes desafíos. «Dáme a impresión de que nos xogamos o camiño da Unión Europea», analizou, ante o predominio dos estados nación fronte ao proxecto comunitario. «Unha época de fuxida cara atrás», observou, nunha Europa con diversos problemas de autonomía. Entre eles, no ámbito militar. Apelou a construír dende o diálogo, a base sobre a que se edificou o longo camiño percorrido ata agora a partir de grandes acordos entre as distintas forzas políticas.

Adianto electoral?

Touriño eludiu responder se debe haber ou non un adianto electoral ante os casos de corrupción que afectan ao PSOE, pero si condenou este fenómeno como o «óxido da democracia». «Deslexitima ao Estado e as políticas públicas», censurou, reclamando «buscar un futuro que blinde á sociedade da corrupción e da polarización».

Falou tamén do retroceso global da socialdemocracia, que vinculou á globalización: «Ou recuperamos esa soberanía, a través da Unión Europea, ou entraremos en dificultades. A socialdemocracia necesita da capacidade da política para regular os mercados e redistribuír o crecemento. Se non somos quen de facelo nun espazo máis amplo, dificilmente poderemos resolvelo a nivel de cada estado».

Tamén advertiu que loitas tradicionais na socialdemocracia, como a igualdade, debilitáronse polo que denominou «o reinado das identidades». «É un terreo propio da vangarda dos avances sociais, pero crea dificultades no elemento central que cohesiona as políticas socialdemocratas», expuxo.