Ana Pontón: «Nunca apoiaremos unha moción impulsada por esta dereita do PP porque sería lesiva para Galiza»

Ana Pontón, en un acto celebrado en Santiago este sábado para reivindicar la figura de Castelao XOÁN REY | EFE

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha calificado este miércoles de «estratexia de propaganda e márketing as maniobras» del PP para amagar con una moción de censura que no va a presentar y que, dejó claro, el BNG nunca apoyaría porque sería nefasta para los intereses de Galicia. «Nunca imos apoiar unha moción de censura impulsada por esta dereita do PP cada vez máis ultra de ganchete coa extrema dereita anti-galega porque sería prexudicial para Galiza, lesiva para as clases traballadoras e un mazazo para a maioría social do noso país», aseguró tras acusar el PP de intentar trasladar a las otras fuerzas políticas la responsabilidad de su decisión.

En un momento muy complejo y muy difícil en el Estado, según Pontón, la portavoz nacional ha aprovechado su visita a los ayuntamientos ourensanos de Montederramo y A Teixeira para subrayar, «con total claridade e con toda rotundidade», el rechazo que causa en el BNG la corrupción sistémica, que ahora está acechando al PSOE, dijo, pero que también afectó al PP - «o único partido de toda Europa condeado por financiación ilegal»- y, añadió, a la Casa Real.

«Fronte á corrupción, tolerancia cero», destacó la líder nacionalista, pidiendo que caiga todo el peso de la ley sobre quien comete delitos de este tipo, porque, sostuvo, es una «indignidade» ver cómo se utilizan recursos público para el lucrar personal. Pontón advirtió además del daño que hacen este tipo de prácticas, que alejan a la ciudadanía de la política y socavan al sistema democrático.

Sin embargo, Pontón discutió esa idea de que todos los políticos son iguales, y destacó que «o BNG leva máis de 40 anos gobernando nas institucións e non ten nin un só condenado por corrupción; a cidadanía do noso país ten no Bloque unha forza política honesta na que pode confiar», insistió la portavoz. Pontón volvió a recordar que los nacionalistas tienen un acuerdo de investidura, y no de legislatura, con el Partido Socialista, por lo que no están apoyando al Gobierno ni la Pedro Sánchez, sino «defendendo aquelas políticas que son positivas para as maiorías sociales e para Galicia».