El transporte público supone a partir de este martes un mayor gasto para los gallegos

Usuarios en la nueva terminal de viajeros de la estación intermodal de Santiago SANDRA ALONSO

Aunque la gratuidad absoluta —con una fianza simbólica— solo se aplicó en el ferrocarril y en los autobuses de las concesiones estatales, el transporte público vuelve a suponer desde este martes un gasto más para todos aquellos —unas 80.000 personas en Galicia— que se beneficiaron del coste cero en sus desplazamientos cotidianos. Por fortuna, no se pasará de la gratuidad a las tarifas previas a septiembre del 2022, cuando el Gobierno decidió establecer un paquete de bonificaciones por los efectos económicos de la guerra de Ucrania y para reavivar el uso del transporte público. Habrá un período de transición con descuentos relevantes hasta que el Ministerio de Transportes ponga en marcha el abono único, destinado a favorecer la colaboración y la intermodalidad entre medios de transporte.

Serán por tanto los usuarios del ferrocarril de media distancia los que noten más en sus bolsillos el cambio en la política de bonificaciones, una vez que el ministro de Transportes, Óscar Puente, poco después de llegar al cargo, admitiera que no estaba de acuerdo con los viajes gratuitos a costa del presupuesto público. «No es la política más adecuada. La apuesta económica debe centrarse en la calidad, en el aumento de la oferta y las frecuencias», aseguró.

El aumento de la oferta no podrá llegar hasta que los nuevos trenes estén en poder de Renfe, tal vez el año que viene. Y el fin de la gratuidad tal vez reduzca la presión sobre las escasas plazas que hay en determinadas hora punta. En cualquier caso, una persona que antes realizaba el recorrido entre Vigo y A Coruña pasará de no pagar nada a abonar mensualmente 204,65 euros. No afrontarán, eso sí, la tarifa completa anterior a la gratuidad —510 euros—, pero en cualquier caso se verán obligados a reajustar sus presupuestos domésticos.

Lo mismo sucederá con los usuarios de otros trayectos del eje atlántico o de la conexión de alta velocidad con Ourense, la red de alta velocidad interior que se ha convertido en el gran eje del transporte público gallego. Estos son algunos ejemplos de los abonos mensuales para mayores de 26 años en los itinerarios más utilizados. A Coruña-Santiago: 90,30 euros; A Coruña-Ourense: 261,05 euros; Santiago-Ourense: 163,05 euros; Vigo-Santiago: 139,40 euros; Santiago-Vilagarcía: 60 euros; Pontevedra-Vigo: 51,70 euros. Los jóvenes de 15 a 26 años pagarán la mitad de esta tarifa y los menores de 15 viajarán gratis. En ningún caso estos precios son tan ventajosos como la tarifa plana de 20 euros que se aplicará en cercanías.

Problemas con los abonos

Algunos usuarios refirieron estos días problemas en la adquisición de abonos, sobre todo en el servicio Avant entre Ourense y A Coruña vía Santiago, una conexión con características especiales que ya en su momento se integró en la gratuidad, al formar una unidad de transporte con el eje atlántico. «En dos días finaliza el bono anterior y no sabemos cómo vamos a viajar», protestaba un viajero recurrente.

Aunque la larga distancia es un servicio puramente comercial, Renfe lanzó ayer un nuevo descuento del 25 % sobre el precio de sus billetes de AVE y larga distancia para reservas en familia o grupos de cuatro personas que se formalicen desde el 1 al 20 de julio.

Viajar en tren seguirá siendo más barato que un alquiler para los universitarios JORGE NOYA

Las bonificaciones en los autobuses también cambian a partir de este martes. Los estatales pasan de la gratuidad a un descuento del 50 % para mayores de 26 años. En el caso de los jóvenes la rebaja será del 70 % y los menores de 15 años viajarán gratis.

En el transporte interurbano de competencia autonómica los precios de los billetes subirán un 10 % porque el Estado aportaba un 30 % a la bonificación para rebajar las tarifas a la mitad y ahora solo transferirá a la Xunta el 20 %. El Gobierno gallego mantiene su subvención del 20 %, al igual que los descuentos autonómicos a través de la Tarxeta de Mobilidade de Galicia. Con apoyo estatal, también se mantienen la tarjeta Xente Nova y la Tarifa +65, con la que los menores de 21 años y los mayores de 65 pueden realizar 60 viajes gratuitos al mes.