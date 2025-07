El Parlamento gallego exigirá la «inmediata depuración de responsabilidades» al Gobierno por los casos de corrupción

PARLAMENTO DE GALICIA

El último pleno del actual período de sesiones, que se celebrará el martes 8 de julio previo a las vacaciones de verano, traerá al Parlamento gallego el clima de tensión de la política estatal, marcada por los casos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno. El Partido Popular hará uso de su mayoría absoluta para que la Cámara autonómica muestre su «rexeitamento expreso á corrupción instalada no seo do Partido Socialisa, no Goberno de España e na contorna de Pedro Sánchez», indicó la viceportavoz parlamentaria y número dos de los populares gallegos, Paula Prado. Será una proposición no de ley que incluirá una condena a los ataques a la Justicia y a los periodistas que destapan las tramas de corrupción, y que exigirá la inmediata depuración de responsabilidades en el Ejecutivo, instando a los socios del PSOE a revisar sus acuerdos de gobierno.

«A corrupción que cerca a Pedro Sánchez chega ao seu entorno familiar», expuso Prado en rueda de prensa para argumentar que el Parlamento gallego no se mantenga «alleo á complexa situación da política española». Una «situación vergoñenta» que, continuó, debe derivar en la disolución de las Cortes y la inmediata convocatoria de elecciones generales. «A Pedro Sánchez non lle queda outra saída», zanjó.

El pleno incluirá la comparecencia de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, para informar sobre la planificación y los últimos avances en la ordenación del litoral, competencia que Galicia asumió este martes después de tres años de trámites para que el Gobierno aceptase su cesión. Se trata de la primera competencia transferida a la Xunta desde hace 17 años, y pondrá bajo su control los 1.498 kilómetros lineales de la costa gallega, la más extensa de España.

La sesión arrancará el martes con la elección de la nueva directora de la CRTVG, Concha Pombo, tras dos votaciones fallidas en las que las abstenciones (no pueden votar en contra) de BNG, PSdeG y grupo mixto evitaron su designación. En esta tercera ocasión bastará con la mayoría absoluta del Partido Popular para su nombramiento como sustituta de Alfonso Sánchez Izquierdo al frente del ente autonómico, que pasará a denominarse Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG). La viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil lamentó tras la junta de portavoces que el PPdeG impidiese un turno de intervenciones de los grupos antes de la votación definitiva sobre Pombo.

El miércoles, los líderes de la oposición mantendrán su habitual careo con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le cuestionará sobre sus políticas de «manipulación e control ideolóxico», mientras que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, le interpelará sobre el balance de las políticas del Gobierno gallego durante los primeros seis meses del año.

Los socialistas llevarán una proposición de ley para garantizar una atención primaria «en condicións dignas, con equipos completos e cun prazo máximo de 48 horas». «Todos lembramos cando chamabamos ao centro de saúde e nos atendían ao día seguinte ou aos dous días. Iso xa non existe. Agora hai que agardar sete, dez ou mesmo quince días para ver o médico ou médica de cabeceira», denunció Besteiro esta mañana desde Ourense, donde visitó el centro de salud de A Ponte para simbolizar el «abandono e a saturación» en el sistema sanitario gallego. También habrá una iniciativa legislativa del BNG para modificar la ley gallega del deporte e impulsar medidas de promoción de la igualdad y prevenir cualquier discriminación de las mujeres o del colectivo LGTBI.