Tres de cada cuatro jueces y fiscales secundan el primer día de huelga, según convocantes

Protesta de jueces y fiscales este martes en Barcelona. David Zorrakino | EUROPAPRESS

La huelga de jueces y fiscales contra el proyecto que modifica la ley del Poder Judicial y el anteproyecto que reforma el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ha tenido un apoyo del 75 % este martes, según los convocantes. Se prologará hasta el 3 de julio. Todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos dos —Juezas y Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales— promulgaron este cese en su actividad, al considerar que esta reforma «compromete gravemente» la separación de poderes y la autonomía del Ministerio Fiscal y que incrementa los riesgos de politización de la Justicia. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, considera estas medidas «imprescindibles» para modernizar la Justicia, razón por la que descarta paralizar su entrada en vigor.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha trasladado este martes al Ministerio de Justicia que se remite al acuerdo adoptado la semana pasada, según informa la Agencia Efe. Aquel día, los vocales acordaron por unanimidad que «el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello, fijar servicios mínimos». Por tanto, el CGPJ de que no está recabando datos de participación en la huelga, que el órgano de gobierno de los jueces tiene por no anunciada.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha mostrado este martes su respeto por la huelga, pero ha dejado claro que el Ejecutivo no va a renunciar a la reforma «modernizadora» de la Justicia. La ministra ha recordado que el CGPJ «fue absolutamente claro, contundente» al recordar que el paro no tiene base legal.

La comisión permanente ha acordado reunirse de manera extraordinaria los tres días de paro voluntario para atender las posibles incidencias que pudieran surgir. El CGPJ señala que tiene constancia de que el Ministerio de Justicia ha dirigido una comunicación a los secretarios de Gobierno de los órganos judiciales, que dependen de este departamento ministerial, para que soliciten a todos los letrados de la Administración de Justicia «una relación de las actuaciones y señalamientos con celebración prevista en estos días y que se suspendan por inasistencia de los jueces y magistrados».

Los interinos rechazan sumarse a la huelga

Por su parte, la Asociación Plataforma Judicatura Interna (APJI) ha anunciado que no la secundará, acusando a los jueces y fiscales titulares de no «considerar» los derechos de los interinos. Cabe destacar que entre las nuevas medidas se incluye el proceso extraordinario de estabilización de empleo temporal en las carreras judicial y fiscal, ideado para facilitar la incorporación de jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes.

«Esta huelga es inédita y regresiva: en lugar de reivindicar derechos para quienes sufrimos precariedad laboral, se convoca precisamente en contra del colectivo de jueces y juezas sustitutas y las y los fiscales sustitutos, cuyo único objetivo es lograr la estabilización frente al abuso de la temporalidad», lamenta la organización en un comunicado. En este sentido, critican que «las asociaciones convocantes únicamente defienden los intereses de los jueces y fiscales titulares, sin considerar los derechos ni la situación de las juezas, jueces y fiscales en situación de interinidad y precariedad».

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sobre los paros de jueces: «Un poder del Estado no puede declararse en huelga» S. Pérez

Normalidad en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional

En el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, el primero de los tres días de huelga ha arrancado con normalidad, practicado diligencias, declaraciones y juicios previstos en la agenda. Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional están funcionando de forma habitual , y solo con algunas excepciones.

Las fuentes consultadas indican que algunos magistrados de lo Contencioso-Administrativo sí se han sumado a la huelga, pero que el ámbito de lo penal está funcionando de forma habitual. De hecho, este mismo martes se han practicado declaraciones en la causa en la que se indagan en las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a la empresa Ambulancias Egara y también en la que se investiga a un comisario destinado en la India por presunto acoso sexual y la Audiencia Nacional también está celebrando los tres juicios fijados en agenda para esta semana.

Seguimiento mayoritario en Lugo a la huelga de jueces y fiscales André S. Zapata

Paralización de un caso de asesinato en A Coruña

En la Audiencia Provincial de A Coruña se ha suspendido el juicio contra un hombre acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa contra su madre debido a la huelga. La Fiscalía pide para él una condena de 12 años de cárcel. Según el escrito del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 20 de abril de 2023 en la vivienda de Carnota, en A Coruña, en la que residía la mujer. Cuando la mujer regresó a su domicilio, su hijo la agarró «fuertemente» y la «empujó hacia el interior de la vivienda», según recoge el escrito fiscal. Una vez dentro, «con ánimo de acabar con la vida de su madre», cogió una pala y «comenzó a propinar fuertes y repetidos golpes» a la mujer en la cabeza y en otras partes del cuerpo. El ataque no paró hasta que intervino un familiar que vio desde la calle como la víctima «era introducida violentamente» en la vivienda.