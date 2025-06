El PSdeG critica el «cinismo» de Rueda por presentarse como un «centrista moderado»

Lavandeira jr | EFE

La secretaria de organización del PSdeG, Lara Méndez, criticó este lunes el «cinismo» del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al tratar de proyectar una imagen de moderación en la entrevista publicada este domingo en La Voz. La viceportavoz parlamentaria aseguró que el titular del Gobierno gallego incurre en una contradicción al presentarse como un «centrista moderado» al tiempo que su partido se «rende ao trumpismo» de los bulos y los ataques contra el sistema democrático, y que «pacta con Vox en calquera territorio».

«En Galicia xa temos un dous por un, porque os posicionamentos da dereita e a extrema dereita xa están incluídos dentro do PP», expuso la diputada socialista, que interpreta que Rueda se presenta en la entrevista como un «delegado de Feijoo na Xunta», preocupado únicamente por «seguir o guión da dirección estatal do PP» en lugar de atender a los problemas reales de la ciudadanía. «Non fala de sanidade, de emprego, de mocidade ou de vivenda, senón do presidente do goberno central», lamentó Méndez, quien insistió en que el presidente autonómico esté «máis pendente do ditado de Madrid que das necesidades dos galegos e das galegas». Según la secretaria de organización del PSdeG, Rueda ofrece una actitud «soberbia, carente da máis mínima autocrítica».

También lamentó la «indecencia» del PP al exigir la presunción de inocencia para el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, «sen o máis mínimo respecto» para la mujer que lo denunció por una presunta agresión sexual. Comparó el caso con el archivo de la última pieza de la operación Pulpo, que llevó a la imputación del secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, y ante la que los populares han sido «incapaces de pedir perdón polas malas praxis» contra él y su partido.

La diputada socialista cuestionó, además, la entrega de las Medallas Castelao este fin de semana, acusando a Rueda de alcanzar «o colmo da hipocrisía política». «Non insulte á intelixencia da cidadanía poñendo medallas cunha man mentres coa outra utiliza a esquiladora», reprochó, criticando que en la ceremonia se premiase «a labor en defensa da lingua» mientras el PP bloquea su uso en el Congreso, el Senado y la Eurocámara. En el mismo acto, continuó, se homenajeó a una profesional de atención primaria cuando la Xunta, según Méndez, «desmantela de forma planificada e sistemática os centros de saúde», llevando el sistema sanitario al colapso «por vontade política».

A preguntas de los medios, la diputada advirtió del riesgo de que la Xunta no prorrogue la moratoria sobre nuevas plantaciones de eucalipto en Galicia a partir de este año. La socialista explicó que el Gobierno gallego demuestra así que «non escoita ao sector», y defiende que se mantenga la moratoria como «unha medida estrutural que despois permita facer un ordenamento do territorio».