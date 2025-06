El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sobre los paros de jueces: «Un poder del Estado no puede declararse en huelga»

El presidente del TSXG, José María Gómez y Díaz-Castroverde, este lunes en A Coruña Marcos Míguez

Jueces y fiscales arrancan mañana, martes, el primero de los tres días de huelga convocados en protesta por los proyectos legislativos del Gobierno, que reforman el acceso a la carrera judicial y el estatuto del Ministerio Fiscal y a pesar de que el pleno del Consejo General del Poder judicial acordó por unanimidad que este paro carecía de base legal. Lo harán todas las asociaciones, excepto las progresistas.

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, afirmó esta mañana en la presentación de la memoria de la actividad de los juzgados y tribunales gallegos del 2024 que no está de acuerdo con la huelga y que no la secundará: «Un poder del Estado no puede declararse en huelga».

Todo lo contrario, dijo, ya que la actividad de los jueces y su independencia redunda en beneficio del Estado de derecho y de la democracia: «Por tanto, la huelga la veo como algo completamente ajeno». Señaló que entiende que «se quiera ver el rechazo a alguna de las medidas que se están planteando en este momento», pero eso «nunca puede pasar por la huelga».

Sobre el derecho a la huelga, el magistrado aseguró que está de acuerdo con la posición del Consejo General del Poder Judicial, que defiende que está limitado. Unos paros que, según dijo, tendrán consecuencias en la actividad judicial gallega. Recordó Díaz-Castroverde el impacto de los que hicieron los letrados de la Administración de Justicia: «Hemos visto lo que ocurre cuando se produce una huelga de jueces y con un seguimiento importante».

Respecto a las reformas contra las que protestan los jueces, señaló que en Galicia la justicia interina dicta un 15 % de las resoluciones y, por tanto, cuando se plantea que haya personas que ingresen en la vía judicial a través de esa interinidad, deben «ser consecuentes con eso».

«Nosotros no podemos pedir mañana un permiso, pedir vacaciones, pedir asistir a un curso de formación y decir que queremos que venga un juez sustituto a nuestro juzgado y luego cuando nos plantean que ese juez sustituto pueda formar parte de la carrera judicial, decir que no lo queremos», afirmó. Y citó casos que conoce personalmente de profesionales que proceden de esa vía con condiciones impecables para formar parte de la vía judicial: «No podemos descalificar a personas simplemente por su procedencia».

«Hagamos un análisis, seamos conscientes y veamos qué gente es la que tiene que entrar. Yo he formado parte de tribunales de oposiciones y no por saberte un programa de oposiciones y saber cantar los temas perfectamente vas a ser un juez magnífico el día de mañana», dijo.

La clave, explicó, está en la independencia del Ministerio Fiscal con relación al Gobierno, «no está en quien lleve directamente la instrucción y quien sea luego el juez que ponga sobre la mesa las garantías que hay que tener para que esa instrucción se lleve adelante».

El fiscal jefe de Santiago, Antonio Roma, anunció esta mañana que sí irá a la huelga este martes, miércoles y jueves en contra de medidas que, en su opinión, «acaban por trastornar el verdadero funcionamiento del Estado de derecho». Roma avanzó que secundará el paro y señaló que será la «primera vez» que dé este paso.

En declaraciones al comienzo de un juicio, hizo un breve alegato en defensa de la democracia y de las «reglas mínimas del sistema», y pidió disculpas por los efectos de la huelga.