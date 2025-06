Díaz-Castroverde se despide del Tribunal Superior de Xustiza con «una sensación agridulce» por la sobrecarga de los juzgados de Galicia

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza, José María Gómez y Díaz-Castroverde, este lunes Marcos Míguez

«Afronto la introducción de esta memoria con una sensación agridulce. Por una parte, con el sentido del deber cumplido. Pero si he utilizado la palabra agridulce lo es porque, al final, no estoy del todo satisfecho del resultado obtenido. Pude mejorarlo y, tal vez, por circunstancias sobrevenidas o porque mi capacidad se vio limitada en algún momento por circunstancias externas, el caso es que pude hacerlo mejor —o al menos yo tengo esa percepción— y no ha sido así». El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, presentó esta mañana la memoria de la actividad de los juzgados y tribunales de Galicia del 2024 con esa sensación agridulce. Esta fue su despedida como máxima autoridad judicial gallega, dando paso a un nuevo mandato en el que el magistrado Ignacio Picatoste Sueiras estará al frente.

Agridulce porque la noticia esencial del año pasado, como la de los últimos cinco años, es el aumento de los casos que entran en los juzgados gallegos sin que se resuelvan con la misma celeridad. Desde que tomó posesión en el 2019, cada año ingresaron más procedimientos (excepto en la pandemia). En el primer trimestre de este año recibieron un 18 % más que en el período anterior, 115.021 asuntos frente a los 97.328 del 2024. «Aquí tenemos que plantear soluciones para revertir esta situación, y la primera es que no es suficiente con seguir creando nuevas unidades judiciales», afirmó. La segunda, dijo, es que se deben promover cambios sociales para que ciudadanía y empresas comprendan que no es viable recurrir a los tribunales para solucionar todo tipo de conflictos. Mencionó las actividades de convivencia o la negociación como opciones para sacar de los juzgados todo aquello que sea solucionable fuera de ellos.

Habló Díaz-Castroverde de la necesidad de modificar la actual distribución de la Justicia en Galicia, que se divide en 45 partidos judiciales, para adaptarla a las necesidades actuales. «No podemos seguir con una organización territorial del siglo XIX en el año 2025», afirmó. Con la nueva ley de Justicia, que comenzará a aplicarse en parte de la comunidad desde mañana 1 de julio, señaló el magistrado que confía en que la transformación de los juzgados tradicionales en tribunales de instancia permita una gestión más flexible y eficaz de los casos.

Y en este contexto destacó el esfuerzo de los jueces en Galicia cada año. «Estamos aumentando el número de recursos pendientes, pero también están trabajando más jueces», afirmó. En el primer trimestre de este año se resolvieron un 14 % más de asuntos que en el período anterior: «Pero este esfuerzo tiene que ir acompañado del de todas las Administraciones con competencias en materia de Justicia».

Habló también de la independencia de los jueces, que «desempeñan un papel fundamental para garantizar el Estado de derecho». Una labor, dijo, que a veces es poco visible e incomprendida para la ciudadanía. Incidió Díaz-Castroverde en «proteger su independencia y dignidad frente a ataques infundados o presiones externas», ya que respetar la independencia judicial es la base de una democracia sólida.

21 denuncias de violencia de género al día

Dijo el magistrado que en estos cinco años de mandato otorgó máxima prioridad a la lucha contra la violencia de género. Una lucha que nos concierne a todos y que comienza desde abajo, en la educación, en el día a día. «No podemos dejarla solo en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de jueces». Dio cuenta de esta situación en cifras: en el 2019 se registraron en Galicia unas 6.500 denuncias, en el 2024 fueron 7.600, casi 21 al día. «Este incremento no se debe necesariamente a que haya un aumento de casos, se debe a algo que a mí me parece importante y es que hay un aumento de víctimas dispuestas a denunciar», explicó.

Finalizó la presentación de la memoria judicial destacando la importancia de la transparencia de la Justicia y de acercarla a la ciudadanía. Uno de los programas en los que se trabaja en esto es Educar en Xustiza, que en el año pasado alcanzó un récord de participantes, con más de seis mil estudiantes que visitaron juzgados y tribunales.

Recordó el magistrado, que regresará a su puesto anterior en el TSXG, el caso de una de las nuevas juezas que tomaron posesión este año en la comunidad, Yasmina Pita, que asistió a una de estas jornadas con su instituto y sintió la llamada de esta profesión. La jueza que la inspiró se convirtió en su madrina, Sandra Piñeiro, y presidenta electa de la Audiencia Provincial de Lugo que tomará posesión en breve.