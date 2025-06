Democracia Ourensana asegura que el juzgado ha archivado la causa de los audios de Jácome

Jácome en el Pleno municipal ordinario de Ourense en el mes de marzo. Santi M. Amil

En vísperas de las elecciones municipales del año 2023, se dieron a conocer unos audios en los que se escucha al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y a otras personas de su equipo más próximo, hablando de supuestas irregularidades en la gestión municipal. PP, PSOE y BNG llevaron las grabaciones a la Fiscalía, que presentó una querella contra el regidor por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Pero esta ha sido archivada, según asegura el partido de Jácome, Democracia Ourensana (DO), en sus redes sociales.

El juzgado de instrucción habría dictado un auto —que DO no ha facilitado— en el que decreta el sobreseimiento de la causa al entender que el modo en que se obtuvieron esos audios es ilícito. La formación política asegura que las grabaciones no pueden ser utilizadas en una investigación judicial y que no constan evidencias de la participación del alcalde en ningún delito, por lo que el juez decidió proceder al archivo.

Jácome celebra la resolución y asegura que no había «base real alguna» en las acusaciones que se dirigían contra él. El alcalde había presentado una denuncia contra los medios de comunicación que publicaron los audios en su día, pero también fue archivada.