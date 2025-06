Besteiro da por zanjada la crisis en el PSOE de Lugo tras las explicaciones de José Tomé

SANDRA ALONSO

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, dio esta mañana por zanjada la crisis abierta por su partido en la provincia de Lugo, donde tres diputados se ausentaron en la Diputación como protesta contra el presidente de la institución y secretario provincial, José Tomé. «Asunto absolutamente zanjado, totalmente», expuso de forma sucinta, sin añadir nada más que así lo había dejado claro ya Tomé.

«Zanjado totalmente, tal e como manifestou José Tomé. Polo tanto, creo que esas palabras deixan meridianamente claro que o asunto está absolutamente zanjado», recalcó. Tomé mantuvo una larga reunión con los tres diputados díscolos, que se habían plantado después de que la nueva ejecutiva provincial no integrase a personas de la candidatura rival, liderada por Iván Castro, concejal en Paradela. «Foi unha situación insólita, pero nesta reunión quedou todo aclarado, porque houbo malos entendidos, e chegouse ao compromiso de que non volverá a suceder», manifestó el presidente de la Diputación de Lugo.

Besteiro, cuestionado por las diferentes posturas del partido respecto a la petición de creación de una nueva facultad de Medicina en A Coruña, indicó que las discrepancias entran «dentro do normal, do lóxico, do racional», y que el convenio aprobado en el 2015 entre la Xunta y las tres universidades gallegas incluía la «descentralización» de Medicina. Según el secretario xeral del PSdeG, este incumplimiento de los acuerdos ha sido consentido por el Gobierno gallego y es lo que permite que «xurdan reivindicacións lexítimas por parte da Coruña e de Vigo».

El líder del PSdeG hizo estas declaraciones tras una visita a Ilunion Textil Care, en el polígono compostelano del Tambre. Allí destacó que este centro especial de empleo, cuya plantilla está formada por un 83 % de personas con algún tipo de discapacidad, «é un exemplo real do que significa a economía social: unha actividade económica solvente que xera emprego inclusivo e cohesión social».