El precio del billete de los buses interurbanos aumentará un 10 % al reducir el Gobierno su aportación

Los autobuses interurbanos autonómicos tienen un descuento del 50 % que se financia con una aportación del Gobierno central del 30 % y un 20 % de la Xunta. A partir del 1 de julio se modifican todas las bonificaciones estatales para apoyar el uso del transporte público, se termina la gratuidad en el ferrocarril de media distancia y cercanías, y el Ejecutivo central reduce en un 10 % su aportación a las comunidades autónomas para ofrecer descuentos en su red de autobuses interurbanos. «Esta rebaixa da bonificación do Estado terá como consecuencia o incremento dun 10 % do prezo do billete, sempre que se realice o pago coa Tarxeta de Mobilidade de Galicia (TMG)», explica la Consellería de Presidencia en un comunicado.

No obstante, el Gobierno gallego mantendrá intacta su subvención del 20 %. «A Xunta mantén o compromiso de garantir o conxunto das bonificacións autonómicas no transporte interurbano durante 2025, con independencia das decisións do Goberno central sobre os seus descontos», asegura el Gobierno gallego, que también deja intactas el resto de las bonificaciones autonómicas para fomentar el uso del transporte público, como la tarjeta Xente Nova y la Tarifa +65, con la que los menores de 21 años y los mayores de 65 pueden realizar 60 viajes gratuitos al mes.

«No que se refire á tarxeta Xente Nova, o Estado pasará a achegar o 50 % da bonificación ata as 60 viaxes. Ademais, financiará ao 100 % a gratuidade do transporte público ata os 14 anos. Con respecto á Tarifa +65, a Xunta asumirá o 80% da bonificación aos maiores de 65 anos», explicó el departamento de Mobilidade, dependiente de la Consellería de Presidencia.