Román Rodríguez insta a no repetir con la facultad de Medicina «o mesmo erro» de los tres aeropuertos en Galicia

. | EUROPAPRESS

El conselleiro de Educación, Ciencia e Universidades, Román Rodríguez, ha instado a no repetir con el grado de Medicina, que la Universidade da Coruña está decidida a implantar, «o mesmo erro» que cree que se cometió con los tres aeropuertos gallegos. En respuesta a una pregunta del PPdeG en el pleno del Parlamento, afirmó que no se pueden «repetir os erros do pasado» y puso de ejemplo cuando se «fragmentaron asuntos claves para a competitividade e a estrutura territorial do país» como el del sistema aeroportuario.

«Ao final temos que coller, con todos os meus respectos, o avión a Oporto en moitísimos casos», señaló Rodríguez en referencia a la competencia que supone este aeropuerto del norte de Portugal para los de A Coruña, Santiago y Vigo.

El conselleiro apostó por «potenciar o que funciona ben aínda que precise ser mellorado», como es la permanencia de una única facultad de Medicina en la Universidade de Santiago, aunque descentralizando la docencia clínica a todos los hospitales de la comunidad. Pidió Román Rodríguez «altura de miras e xenerosidade» por parte de las universidades para poner la vista en el futuro y no en «criterios curtopracistas e de parte» porque siempre es mucho más positivo «sumar en vez de restar» y mantener una «única facultade forte en lugar de tres».

Ricardo Cao, reitor da UDC: «Que facemos cos que non poden ir á privada para estudar Medicina?» E.Freire / A. Andrade

El conselleiro criticó la decisión unilateral y «sen ningún tipo de diálogo» de la UDC, conocida hace unas semanas, que despertó «un gran rexeitamento» de todos los ámbitos relacionados con la universidad y desde la Xunta, tanto la propia Consellería de Educación, como la de Sanidade. Por eso, puso en valor el grupo de trabajo que se ha creado para abordar una descentralización del grado de Medicina en Galicia, que considera que «vai estar á altura» para integrar todos los recursos y no repetir errores del pasado.

El diputado del PPdeG Julio García Comesaña, exconselleiro de Sanidade, apostó también por una planificación «compartida, descentralizada e ben estruturada» con la interacción de todos los hospitales para la docencia clínica del grado de Medicina, porque se trata «non só de formar máis médicos, senón mellores médicos».