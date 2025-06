Pontón, a Rueda por los crímenes machistas: «Se fosen futbolistas na vez de mulleres, non solicitarían un comité de crise?»

SANDRA ALONSO

La sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento gallego volvió a evidenciar la enorme distancia política entre Alfonso Rueda y la líder de la oposición, Ana Pontón. La portavoz nacional del BNG hizo un repaso por las víctimas de violencia machista en Galicia durante el último año, una lacra que topa con la inacción del Gobierno gallego, lamentó, por no haber activado un comité de crisis como le exigen los nacionalistas. «Tres asasinatos nos últimos dous meses, dous deles en quince días; se fosen futbolistas na vez de mulleres, non solicitarían un comité de crise?», comparó Pontón ante airadas protestas del grupo popular.

«Vaille perseguir esa frase moito tempo; iso é poñerse en ridículo», reprobó Rueda en su respuesta. El repaso del presidente gallego, en este caso, fue a través de las medidas impulsadas desde el Ejecutivo autonómico durante los últimos 22 años, comenzando por la ley de protección de las víctimas de la violencia doméstica, aprobada en el 2003 con Manuel Fraga como presidente. «Leccións, ningunha», reclamó a Pontón, que antes había vinculado la supuesta dejación del Gobierno gallego en esta materia con el «amparo» otorgado al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, dimitido tras una denuncia por agresión sexual.

La líder del Bloque recordó que mantuvo a Villares en el Consello de la Xunta tras conocer su denuncia, en el mes de febrero, y que después fue despedido «entre abrazos, eloxios e loas». También reprochó que el PP rechazase en este pleno una moción del BNG para que Rueda ofrezca explicaciones en el Parlamento y que tanto él como el resto del Gobierno sigan «cuestionando a veracidade» de la denuncia, lo que sitúa a los populares «cerca do discurso negacionista da extrema dereita machista».

El presidente gallego eludió referirse al caso, pero advirtió a Pontón que no iba a aceptar su «supremacismo nacionalista tan sectario» sobre la violencia de género. Aseguró que la Xunta reacciona ante los casos con «contundencia e convencemento», frente a un BNG que los utiliza con «fins electorais». «Impórtalle máis vostede mesma que as vítimas. Todo é boa ocasión para arañar votos», recriminó. Y, como hizo en la anterior sesión de control, ironizó con que la líder del BNG había decidido convertirse en una jueza que «non cre na presunción de inocencia, na separación de poderes nin no Estado de dereito». «No seu partido ditan sentenzas no que a culpa é como sempre do PP», añadió.

Rueda también criticó a la líder del Bloque por equiparar la denuncia a Villares con una «sentenza de culpabilidade» mientras se mantenía «mansa en Madrid» al mantener el apoyo «a un Goberno que con diñeiro público se repartía mulleres coma se fose mercancía». «Moi covarde neste tema», condenó. Pontón defendió que su organización respondió en cuanto accedió a los «datos repugnantes do informe da UCO» que desembocó en la dimisión de Santos Cerdán como secretario de organización socialista, y afeó a Rueda «ter a cara de cemento armado para ser do PP» y «pretender dar leccións ao BNG de loita contra a corrupción».

Plan estatal de vivienda

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, abordó con el presidente gallego la política de vivienda de la Xunta, avanzando que su grupo propondrá una ley que blinde que toda vivienda construida con financiación pública «se manteña sempre no parque público». Rueda respondió que el Gobierno gallego ya aplica esa norma desde el 1 de enero, al incluir esa permanencia en la ley de acompañamiento a los Orzamentos autonómicos: «Leva en vigor seis meses, entérese un pouco máis».

La norma, por ahora, limita ese compromiso a los inmuebles que se construyan hasta el 2028, pero la Administración autonómica contempla ampliar ese umbral. «Nós defendemos que nin un só euro público vaia parar á especulación. Que a vivenda pública se manteña con prezos accesibles para quen a precise, sempre, hoxe e mañá», explicó Besteiro.

Otro de los asuntos tratados en esta materia fue el compromiso de la Xunta de acogerse al Plan Estatal de Vivienda, presentado a las comunidades autónomas en la Conferencia de Presidentes celebrada a principios de mes en Barcelona. Rueda lamentó que el Estado vaya a subir el doble su aportación mientras pide a la Xunta que la multiplique por cinco. «Que lle parece? Igualdade non, pero aínda así imos facelo», afirmó. Así, Galicia aportará 159 de los 399 millones que le corresponderían a través del plan.

Unanimidad para pedir la gestión de autorizaciones laborales a migrantes

El Parlamento aprobó por unanimidad la proposición no de ley impulsada por el PPdeG para pedir el traspaso de las competencias ejecutivas en materia de las autorizaciones iniciales de trabajo de las personas migrantes. El objetivo de esta petición es habilitar un proceso que reduzca los plazos para optar a esta documentación en un momento en el que existe una importante demanda de trabajadores por parte de las empresas.

La diputada del PPdeG Noelia Pérez ha incidido en que la gestión directa de esta competencia permitirá acometer los trámites «sen colapsos» y «facer contratacións con garantías». La socialista Carmen Dacosta respaldó la petición a pesar de llegar «tarde, mal e arrastro», mientras que el nacionalista Iago Tabarés reclamó que los migrantes que lleguen para trabajar en Galicia sean atendidos en su condición de personas y no solo «como man de obra».