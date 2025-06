Abre unha nova convocatoria de cursos gratuítos para a obtención do Celga

Preparación das probas do Celga 4 no IES Antonio Fraguas de Santiago, en 2024. PACO RODRÍGUEZ

A Xunta publicou este mércores no Diario Oficial de Galicia (DOG) a resolución dunha nova convocatoria dos cursos de formación en lingua galega dirixidos á obtención do certificado de coñecemento do idioma, o Celga. As formacións do primeiro cuadrimestre do curso 2025/2026 realizaranse en escolas oficiais de idiomas galegas entre setembro e decembro deste ano, mentres que as do segundo cuadrimestre levaranse a cabo entre xaneiro e abril.

As persoas interesadas en participar neste cursos deberán cubrir o formulario de inscrición e presentalo de forma telemática a través do apartado de preinscrición da web da Consellería de Educación entre o 30 de xuño e o 11 de xullo para os do primeiro cuadrimestre. Para os do segundo, a tramitación da inscrición deberá realizarse entre o 10 e o 21 de setembro.

Os alumnos que conten con algunha discapacidade recoñecida oficialmente poderán indicalo na súa solicitude, co obxectivo de poñer en coñecemento desta circunstancia aos equipos de orientación específicos dependentes do seu respectivo departamento territorial para que determinen as adaptacións pertinentes.

Tamén poderán indicalo no seu formulario as persoas que, segundo o artigo 162 da Lei 7/2023 para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia, teñan preferencia en cursos formativos autonómicos por gozar dun permiso ou estar en situación de suspensión de contrato por nacemento ou adopción, garda con fins de adopción e acollemento. Tamén as que estean en risco durante o embarazo ou a lactancia ou conten cunha redución da xornada ou excedencia por coidado de fillos ou familiares.

Segundo se indica na publicación da convocatoria, as clases contarán polo menos con 15 alumnos e un máximo de 25, aínda que de non chegar ao mínimo, a Dirección Xeral de Formación Profesional poderá autorizar expresamente a realización do curso. En caso de que o número de solicitudes supere o máximo, a asignación das prazas realizarase a través dun sorteo.

Os interesados poderán consultar o día 15 de xullo se foron admitidos nos cursos do primeiro cuadrimestre a través da páxina web da Consellería de Educación. Os que se presenten aos cursos do segundo cuadrimestre, poderán consultar a resolución da súa solicitude o 25 de novembro.

Unha vez finalizado o proceso de asignación de prazas, os admitidos deberán presentar de forma telemática, a través da mesma páxina web que as solicitudes, a documentación especificada no punto decimosegundo da resolución publicada no DOG, para os cursos de preparación do Celga e no sétimo para os de linguaxe administrativa galega (LAG), dirixidos a empregados públicos non docentes nin sanitarios.