La Xunta defiende en Bruselas el cambio al ancho de vía internacional en el eje atlántico

MONICA IRAGO

El secretario xeral técnico de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deporte, Javier Abad, intervino este martes en Bruselas en el Foro del Corredor Atlántico, donde defendió la importancia estratégica del eje atlántico de alta velocidad para la conectividad comunitaria. En este sentido, se refirió a Galicia como la puerta de entrada al Atlántico en España y, junto con Portugal, en Europa, y destacó la necesidad de completar este eje hacia el país vecino y hasta Ferrol por su relevancia logística, económica y ambiental.

Entre las prioridades para Galicia el alto cargo destacó «a adaptación do ancho de vía ao internacional, empezando polos tramos que xa contan con travesas polivalentes, para garantir a interoperabilidade». El eje atlántico cuenta con traviesas polivalentes, al igual que la conexión Santiago-Ourense, pero lo que falta es una estrategia de cambio de ancho para ver cómo integrar el ferrocarril de mercancías y no estrangular el acceso a los puertos. El Gobierno acaba de encargar el estudio que exige la Unión Europea para valorar la migración del ancho ibérico al internacional en los corredores transeuropeos, el atlántico, en el que está incluida Galicia, y el mediterráneo. Un eje atlántico entre Ferrol y Oporto en ancho internacional sería lo ideal para una conexión transfronteriza, pero los planes de Portugal van en dirección contraria, pues quiere que Bruselas acepte su propuesta para explotar su futura red de alta velocidad en ancho ibérico, para que pueda estar conectada a la malla ferroviaria convencional luso.

Abad insistió también en la inclusión de la línea Ferrol-A Coruña en la red básica ampliada y en que se reconozcan los puertos de Vigo e Ferrol como nodales, «pola súa importancia económica e o seu papel estratéxico na sostibilidade e transición enerxética». La falta de este reconocimiento «frea sectores como a eólica mariña e a pesca, nos que Galicia é líder en Europa e, no último, un referente internacional», destacó. El evento también contó con la presencia de la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, y el director general de Relaciones Exteriores y con la UE, Jesús Gamallo.

Javier Abad recordó las demandas que Galicia viene realizando para garantizar el desarrollo del eje atlántico, como la priorización del AVE Vigo-Oporto como red básica del corredor. El secretario general técnico se refirió a este proyecto como fundamental «para conectar a Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, onde viven máis de seis millóns de persoas que hoxe dependen dun tren do século XIX para competir no século XXI». «Este eixe completaría a necesaria vertebración ferroviaria da fachada atlántica e facilitaría a integración do noroeste ibérico en Europa», concluyó