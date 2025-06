El congreso reclama al Estado que compense a los ayuntamientos con centros penitenciarios

La comisión de Interior del Congreso reclamará al Estado que compense a los ayuntamientos que albergan centros penitenciarios. La iniciativa, que defendió la diputada Ana Vázquez, «no surge los diputados nacionales gallegos, sino de los alcaldes de Curtis, Outeiro de Rei, A Lama, Monterroso y O Pereiro de Aguiar, que representan a 63 alcaldes», explicaron fuentes del PP.

La propuesta recuerda que esos municipios no pueden recaudar el IBI que correspondería a las prisiones, pero sí están obligados a suministrarles servicios como agua, recogida de basuras o a mantener la red viaria que los comunica. Además, la población reclusa no está incluida en el padrón municipal, por lo que no computa a efectos de financiación.

No ocurre lo mismo en Cataluña, señalan los populares, ya que cuando asumió la competencia de prisiones en el 2015 se aprobó un real decreto que prevé dos tipos de compensación: «Por un lado, no se les eximió del cobro del IBI, que siguen recibiendo con normalidad, y, por otro, se les reconoció una compensación adicional por cada recluso, en reconocimiento al coste añadido que asumen estos municipios».

En Galicia, es la Xunta la que facilita financiación extra, a pesar de que los centros penitenciarios no son de su competencia. Pero no basta, porque la merma de ingresos por el IBI es «importante», recalca la iniciativa, más aún cuando la mayoría de los municipios afectados están en zonas rurales. Por ello, la propuesta insta al Estado a establecer medidas complementarias en los presupuestos generales.