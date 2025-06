Vigo-A Coruña en tren: de cero a 204 euros a partir del 1 de julio con el abono mensual

Pasajeros a punto de entrar a un tren en la estación de Santiago. Sandra Alonso

El cambio es importante después de disfrutar de la gratuidad desde septiembre del 2022. A partir del 1 de julio, los viajeros habituales del eje atlántico y de la conexión con Ourense, las relaciones de media distancia más utilizadas en Galicia, comenzarán a abonar parte de sus trayectos cotidianos, excepto aquellos nacidos entre el 1 de enero del 2011 y el 31 de diciembre del 2025, que podrán optar a un abono gratuito. Los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 1999 y el 31 de diciembre del 2010 disfrutarán de un descuento efectivo del 70 %, puesto que la rebaja del 50 % se aplica sobre el abono que ya reduce su precio en un 40 % para el resto de usuarios.

Renfe ya ha puesto a la venta los nuevos abonos mensuales, que en general se ajustan a las tarifas que calculaban los usuarios, con alguna sorpresa en los bonos de diez viajes, que al contrario de los mensuales no son nominativos y pueden transferirse a otros usuarios.

Así, el viaje completo entre A Coruña y Vigo por el eje atlántico pasará de costar cero euros a 204,65 a partir del mes que viene, una cantidad con la que contaban los usuarios, que incluso calculaban cuatro euros más con respecto a las tarifas que estaban en vigor en el 2022. Finalmente, se aplicó un descuento del 40 % sobre el precio habitual de la Tarjeta 40 sencilla. Se puede adquirir con 15 días de antelación antes del primer día que se empiece a usarlo (en el momento de la compra se selecciona la fecha de inicio, a partir de la cual se calcula la validez de un mes).

Un estatus especial para el eje atlántico y la conexión con Ourense ante el fin de los abonos ferroviarios gratuitos pablo gonzález

Estos son los precios de los abonos mensuales en otras conexiones muy utilizadas en la red interna de alta velocidad gallega: A Coruña-Santiago: 90,30 euros; A Coruña-Ourense: 261,05 euros; Santiago-Ourense: 163,05 euros; Vigo-Santiago: 139,40 euros; Santiago-Vilagarcía: 60 euros; Pontevedra-Vigo: 51,70 euros.

Respecto a los abonos de 10 viajes, los cargos son los siguientes: A Coruña-Vigo: 64,45 euros; A Coruña-Santiago: 27,35; A Coruña-Ourense: 93,25 euros; Santiago-Ourense: 48,50 euros; Vigo-Santiago: 41,05 euros; Santiago-Vilagarcía: 17,95 euros; Pontevedra-Vigo: 14,05 euros.

«El bono 10 de AVANT A Coruña-Ourense antes de la gratuidad costaba 105 euros. Desde el 1 de julio le aplican un descuento del 40 % y va a costar 93,25 euros. A mi no me salen las cuentas», aseguraba un usuario en la red social X sobre el precio de estos abonos en la conexión con Ourense, la que más dudas está suscitando por los precios, al combinar un servicio Avant con otro de media distancia convencional. No obstante, en su momento este tramo se equiparó en condiciones al eje atlántico y se le aplicó la gratuidad total.

En cualquier caso, las condiciones en media distancia son mucho menos ventajosas que en cercanías, un servicio que en Galicia solo se presta entre Ferrol y Ortigueira. En los núcleos de cercanías se pone en marcha una tarifa plana de veinte euros mensuales para viajar por todas las zonas.

Buscando un modelo justo para apoyar el uso del transporte público Pablo González

También se modifican las condiciones de uso de los abonos mensuales. Solo se podrá adquirir un único abono nominativo dentro del mismo período de validez. Además, el máximo de formalizaciones diarias por abono será de cuatro viajes de ida o vuelta indistintamente, una limitación que no se aplica en el abono de 10 viajes.

No está permitido formalizar dos viajes para el mismo viajero en el mismo sentido hasta que transcurra el triple del tiempo de viaje programado (esta limitación afectará a todos los abonos de un mismo viajero) con un mínimo de 180 minutos. Por ejemplo, si el tiempo de viaje entre dos estaciones es de una hora, y se ha formalizado un tren con salida a las 8 de la mañana, solo se podrá formalizar de nuevo en otro que salga a partir de las 11.

Si durante el período de validez del abono el viajero comete tres infracciones se considerará uso fraudulento. Para que no se considere uso indebido, habrá que cancelar la formalización que no se vaya a usar con una antelación mínima de 60 minutos sobre la hora de salida del tren. También se considerará infracción si se reserva una plaza y finalmente no se ocupa el asiento.

«En caso de haber cometido 3 infracciones, se anulará el abono, sin derecho a ningún reembolso y no se expedirá un nuevo abono bonificado para ningún origen-destino hasta transcurridos 60 días desde la anulación», explica Renfe en las condiciones de uso de los abonos.

Renfe enviará al viajero una notificación cada vez que se cometa una infracción, advirtiéndole de las posibles consecuencias. Como norma general, en el abono de 10 viajes no se aplican estas medidas antifraude, y los viajeros a los que se les haya bloqueado el abono por uso fraudulento podrán optar por esta alternativa.