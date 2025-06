Pontón insiste al Gobierno en salir de la OTAN ante los «delirios belicistas» de Trump

XOÁN REY | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, volvió a pedir este lunes la salida de España de la OTAN. Según expuso esta mañana al inicio de su rueda de prensa, seguir en la Alianza Atlántica supone «financiar as guerras de Trump e dos Estados Unidos», con la organización militar sirviendo de «aparato de propaganda de guerra» al servicio del presidente estadounidense y «os seus delirios belicistas». También rechazó «os bombardeos de Israel e Estados Unidos sobre Irán» por considerar que «están a pisar o acelerador dun conflito que pode ter escala mundial».

Pontón advirtió de que esta escalada belicista acarree consecuencias «gravísimas non só para a zona, senón para o conxunto do planeta». Por eso reclamó que cesen los ataques, que definió como «ilegais e inhumanos». Aseguró que «poñen en perigo a todos polos intereses xeopolíticos dos Estados Unidos, que queren manter a súa hexemonía sen importarlles as consecuencias». Estados Unidos representa hoy «un perigo para a paz, os dereitos humanos e o dereito internacional», añadió.

La portavoz del Bloque centró su comparecencia de los lunes en repasar la propuesta que su formación llevará este martes al pleno del Parlamento gallego para reformar el Estatuto de Autonomía con el objetivo de que Galicia tenga «a chave dos seus cartos a través dun concerto económico». Se trata, afirmó, de una «proposta ambiciosa» para «blindar» en el Estatuto un modelo que permita disponer de más recursos para «mellorar a sanidade, a educación, as políticas de vivenda ou a atención á dependencia».

Pontón criticó el sistema de financiación vigente por ser «discriminatorio» y provocar que Galicia pierda «miles de millóns de euros cada ano». Citó un informe del Consello de Contas que advierte de que el modelo actual ni siquiera garantiza los fondos necesarios para los servicios básicos y que entre el 2009 y el 2021 dejó un déficit de 13.975 millones, cifra que se eleva a 18.240 si se excluyen fondos complementarios. «É dicir, temos un sistema de financiamento que nos deixa un burato de 1.535 millóns de euros cada ano desde 2009», calculó.

La líder del BNG consideró que ha llegado «o momento de dar este debate», con País Vasco y Navarra disfrutando ya de un modelo propio, mientras que Cataluña avanza en esa dirección: «Galiza non pode quedar atrás, Galiza non pode ser a única das tres nacionalidades históricas» sin acceso a este concierto.