Besteiro acusa a Rueda de hacer «seguidismo cego» a las políticas de Feijoo, que tacha de «líder insolvente»

XOÁN REY | EFE

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticó esta mañana en rueda de prensa que el Partido Popular trate de bloquear las políticas de vivienda del Gobierno. En esta ocasión, a través de una iniciativa en el Senado. Se preguntó si el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «defenderá os intereses de Galicia» o si mantendrá a los populares gallegos «reféns da estratexia destructiva» de Génova.

«Galicia non pode seguir atrapada nese seguidismo cego que fai Rueda do que lle marca Feijoo. Se quere que alguén crea que está á altura do cargo que ocupa, ten que poñerse a traballar polos intereses da xente en Galicia e non polo guión que lle marcan desde Génova», urgió Besteiro, quien lamentó que el presidente gallego abandone la mesa siempre que hay posibilidades de alcanzar un acuerdo beneficioso para la comunidad, recordando los 380 millones de euros planteados por el Gobierno en materia de vivienda durante la última Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona.

El líder de los socialistas gallegos también celebró el acuerdo alcanzado por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en el marco de la OTAN, que permitirá a España mantener una senda propia de gasto en defensa sin alcanzar el 5 % del PIB. «Creo que é unha excelente nova para España e unha mostra máis do protagonismo e importancia que ten España no ámbito internacional, neste caso na OTAN e nos países occidentais desenvolvidos», expuso. Frente a ello, señaló a un Feijoo al que «todo o mundo empeza a percibir» que es «un líder absolutamente insolvente».

También se refirió al concierto económico que el BNG defenderá este martes en el pleno, y que calificó de «mal negocio» y «regresivo para Galicia». Según los cálculos de los socialistas gallegos, el modelo de cupo propuesto por los nacionalistas supondría a una pérdida anual de 2.000 millones de euros para las arcas autonómicas. «Non hai bandeira que xustifique empobrecer o país», terció, advirtiendo que Galicia es una de las comunidades más beneficiadas por el sistema actual, si bien matizó que es necesario actualizarlo.

Casos de corrupción

A preguntas de los medios, el secretario xeral del PSdeG valoró la prontitud con la que su partido reaccionó ante los casos de corrupción frente al proceder habitual del PP. «O coñecemento de indicios máis que serios sobre corrupción provocou un enorme dor no partido. Pero aquí viuse como afrontan uns e outros estas cuestións: o PSOE fixóo con determinación, apartando a quen comete eses actos, sen prexuízos, pero confiando na Xustiza», indicó. Besteiro recordó que el PP tiene por delante «un ano xudicial complicado e complexo, con case 30 causas penais que van afectar a máis de 150 cargos públicos».

En cuanto al archivo de la pieza original de la Operación Pulpo, por la que el secretario xeral fue imputado en su momento, el líder socialista recordó que el único resultado de doce años de instrucción fue la sanción impuesta a la jueza Pilar de Lara. También reprochó la actuación del PP, presidido en la provincia lucense por Elena Candia. «Hai que asumir responsabilidades ou cando menos pedir perdón por terse equivocado». Y bromeó: «Nese caso, xuntáronse a fame cas gañas de comer».