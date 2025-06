As notarías disporán de ferramentas para elaborar documentos en galego

Na mesma semana na que máis de 350 profesionais da Xustiza reclamaron que a nova aplicación informática estea en galego e na que a Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia secundou esa demanda, o decano do Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño, o presidente da Irmandade Xurídica Galega, Xoaquín Monteagudo, e o conselleiro de Cultura, José López, asinaron un protocolo para impulsar o uso do galego nas notarías. O documento inclúe a formación en galego para o persoal das notarías que exerza en Galicia, así como a elaboración de formularios oficiais en galego accesibles e validados polo Colexio Notarial. A firma deste protocolo tivo lugar este sábado na Facultade de Dereito de Santiago.

Este acordo prevé que todas as notarías galegas dispoñan pronto das ferramentas e dos medios informáticos precisos para elaborar documentos públicos en galego en condicións que non resulten discriminatorias con relación aos redactados en castelán. O protocolo establece que as notarías advertirán os usuarios da posibilidade de empregar o galego nos documentos públicos.

O decano do Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño, destacou que «as persoas teñen o dereito a escoller a lingua na que se redacten as súas escrituras, e deben poder facelo nas mesmas condicións de igualdade que en castelán». Graíño comprometeuse a que o notariado galego sexa «un axente colaborador e garante dos dereitos lingüísticos» e a impulsar o outorgamento de escrituras en galego.

Nese mesmo acto homenaxeouse ao notario de Lalín Victorino Gutiérrez Aller pola súa labor a prol da normalización da lingua galega.

A Xunta reparte 350.000 euros entre 87 concellos para a promoción da lingua

A Xunta acaba de conceder axudas a 87 concellos, agrupamentos e mancomunidades para accións de promoción do galego, unha convocatoria na que a Consellería de Cultura inviste 350.000 euros. Estas subvencións están dirixidas a fomentar a prestación dun servizo lingüístico, ben mediante a súa creación ou co mantemento ou mellora dun xa existente, promovendo o desenvolvemento de programas de dinamización en concellos. Ademais disto, tamén se impulsa, cos agrupamentos de municipios, a incorporación de localidades de menos de 3.000 habitantes que poidan ter menos recursos.

O obxectivo destas axudas é desenvolver propostas encamiñadas a poñer en marcha un servizo lingüístico, habilitando un departamento técnico que se encargue de planificar, xestionar, executar e avaliar medidas e actividades dinamizadoras da lingua. Se é o caso, tamén se poden destinar a manter un servizo xa existente no concello. As campañas poden ser a través de libros, xogos ou representacións artísticas, ou desenvolverse no eido dixital.