Pontón llama a fortalecer el municipalismo del BNG frente a «un bipartidismo no que aflora a corrupción» y fija el rumbo hacia el 2027

Ana Pontón, en el centro de la imagen con la alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín SANDRA ALONSO

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, defendió este sábado en Santiago la honestidad de los gobiernos locales de su formación frente a «un bipartidismo no que aflora a corrupción». Durante el Encontro Nacional Municipal, al que asistieron alcaldes, concejales y responsables políticos de toda Galicia, Pontón apeló a redoblar esfuerzos a nivel local para avanzar hacia las elecciones municipales del 2027. «Nós non somos como as demais forzas, non somos como ese bipartidismo español que se di estrutural e baluartes do sistema; nin somos, nin queremos ser como eles», afirmó. Y recordó que el Bloque, con más de 40 años de historia, «non participou nunca nin participa agora das prácticas golfas e corruptas tan características do PP, do PSOE e da monarquía».

La líder nacionalista contrapuso la trayectoria limpia del BNG a los «lamentables episodios» que sacuden la política estatal y que, dijo, están generando descrédito en la representación pública. «A perigosa idea de que á política e aos cargos públicos vaise por intereses escuros e perversos» solo sirve —advirtió— para desalentar el cambio y mantener el poder en manos de los de siempre.

Una alternativa «clara e diferente»

Pontón reivindicó al BNG como «unha alternativa clara e diferente» que se apoya en el «traballo honrado e desinteresado» de sus representantes municipales. Agradeció su compromiso pese a las dificultades que implica gobernar —o estar en la oposición— en muchos municipios. También destacó la lucha del Bloque contra proyectos como el de Altri y por la defensa del idioma, el territorio y el medio ambiente desde el ámbito local. «Renderse non forma parte do ADN do BNG», aseguró.

Con vistas al 2027, se mostró convencida de que el Bloque está en condiciones de crecer en representación local. «Temos unha base sólida para poder construír o futuro... ter máis concelleiros e concelleiras, ter máis gobernos municipais e ter máis alcaldes e alcadesas», dijo. Y añadió que «unha gran parte da sociedade galega está mirando para o BNG con esperanza e con altas expectativas, non a podemos defraudar».

Críticas al modelo de financiación

Pontón denunció la «discriminación histórica» en la financiación de los ayuntamientos gallegos. Señaló que, mientras al Ayuntamiento de Madrid el Estado transfiere más de 700 euros por habitante, la media en Galicia no supera los 200. «Esta debe ser a famosa solidariedade madrileña da que tanto nos falan», ironizó. Reclamó el control sobre los recursos gallegos y cargó también contra la Xunta por lo que consideró un traspaso de competencias sin fondos suficientes, especialmente en el caso del Servizo de Atención no Fogar (SAF).

«Na maioría dos concellos, unha persoa maior ten que esperar a que outra faleza», denunció, criticando que la Xunta solo financie 12 euros por hora cuando el coste real ronda los 25. Además, acusó al PP de practicar un «caciquismo 2.0» en el reparto del 75% de los fondos municipales. Pontón pidió un modelo democrático de financiación, con criterios claros, objetivos y transparentes: «Goberne quen goberne, porque iso é democracia».

Más mujeres al frente

Al cierre de su intervención, la portavoz nacional hizo un llamamiento a reforzar la presencia de mujeres en las listas municipales del Bloque. Apostó por más candidatas encabezando proyectos locales y por políticas de igualdad más potentes: «O futuro escribirase coa M de muller e coa I de Igualdade, porque o futuro será feminista ou non será».