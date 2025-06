Besteiro propone «mirar cara adiante» para seguir aplicando el modelo del PSOE

cedida

«Mirar cara adiante» para seguir desarrollando y aplicando el modelo que el PSOE implanta donde gobierna. Esa es la receta propuesta por el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que entiende que este es un modelo «de éxito» como dijo durante su intervención en un acto del partido. Ahí, según Efe, Besteiro afirmó que los socialistas están pasando por momentos «dolorosos» ante el conocimiento de la trama urdida para el supuesto cobro de mordidas por parte de los dos últimos secretarios de Organización del partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

«É unha situación extrana», ha admitido el dirigente gallego, que ha querido reivindicar que en el PSOE no son «coma outros» que «conviven co tranquilidade» con la corrupción; sino que «proceden a apartarla, expulsala, aislala e expoñela». Se ha referido así al PP y VOX, las dos principales fuerzas de la oposición en el Estado, a quienes les ha advertido de que «dos partidos corruptos non suman un goberno limpo».

De los populares ha recordado Besteiro que están implicados en treinta causas penales abiertas, con casi ciento cincuenta cargos públicos implicados; mientras que a la formación de ultraderecha le ha echado en cara una reciente multa del Tribunal de Cuentas. Por este motivo, ha cerrado filas con un Gobierno estatal al que ha felicitado por los buenos datos macroeconómicos, que han estado acompañados de avances en derechos sociales que ve amenazados en caso de cambios en el Ejecutivo.

«Ataques personais, bulos, insultos, mentiras: esa é a fórmula que ten a dereita para chegar ao Goberno», ha censurado el líder del PSdeG, que cree que la derecha «quere chegar a cualquer prezo» al poder y poner en riesgo el «modelo de sociedade» impulsado por los socialistas.

«Un bautizado, un voto»

A lo largo de su discurso, Besteiro ha lamentado las injerencias externas con las que ha tenido que lidiar el Ejecutivo y ha cargado contra los estamentos del poder judicial por «entrar nun mundo no que nunca deberon entrar», a riesgo de que ahora el resto también opine de ellos como respuesta.

El secretario general del PSdeG también se ha referido en tono jocoso al reciente pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Española en favor de un adelanto electoral y se ha preguntado si en la Iglesia aplicarán esa receta y habrá «eleccions ou primarias para os bispos» para que los católicos puedan decidir sobre sus gobernantes. «O lema é magnífico; un bautizado, un voto», ha ironizado.

Un «novo impulso» para Pontevedra

Besteiro ha arropado este fin de semana al nuevo secretario general del PSOE en Pontevedra, Iván Puentes, en el acto de presentación de la nueva ejecutiva local; donde ha pronosticado que darán un «novo impulso» al partido en la ciudad. Posteriormente, el líder del PSdeG se ha desplazado a Santiago de Compostela para participar en el Picnic Socialista organizado por las Xuventudes Socialistas de Galicia en el parque de Santo Domingos de Bonaval.