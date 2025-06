El nuevo decano de Medicina, tajante ante la posibilidad de duplicar la carrera: «A solución é unha única facultade»

Antonio López, rector de la USC, a la izquierda, saluda al nuevo decano, José Martín Carreira Villamor Paco Rodríguez

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no dudó en acudir al acto de toma de posesión de José Martín Carreira Villamor como decano de la Facultade de Medicina e Odontoloxía de la USC. Una declaración de intenciones en un momento en el que Carreira Villamor tiene ante sí el difícil reto de defender una única facultad en Galicia. «Ao profesor Carreira desexámoslle a máxima sorte nesa ruta tan difícil que ten agora coa descentralizacion, el forma parte do grupo de traballo e vai aportar experiencia e sabedoría, que é o importante nesta situación, non visceralidade e localismos», apuntó el conselleiro. El conselleiro confía además en que Villamor sea el único decano de Medicina en Galicia en este mandato.

El nuevo responsable de la facultad tampoco dudó en defender la postura de la USC de una única titulación de Medicina en la comunidad. «Pouca xente dubida de que sexa a solución unha única facultade». En cuanto a la posibilidad de caminar hacia un grado interuniversitario, Carreira Villamor la descarta: «debilitaría moitísimo a docencia; partimos dunha base, que é que temos unha docencia excelente, non hai que buscar nada». Sí se compromete el nuevo decano a seguir trabajando para seguir mejorando la excelencia docente, «e non para fragmentar».

Este va a ser uno de los objetivos del nuevo mandato pero no el único. Incrementar las técnicas docentes con simulación y replantear la posibilidad de una facultad al lado del Clínico son otros retos del decano, cuyo equipo llevará a cabo un estudio sobre la necesidad de profesorado en los próximos años e impulsará la acreditación de docentes en las áreas con menor ratio de profesor estudiante.

José Carreira Villamor: «No renunciamos a una facultad al lado del Clínico de Santiago, creo que aún estamos a tiempo» Elisa Álvarez

Julián Álvarez Escudero, su predecesor en el cargo, se refirió también a la decisión de la USC de abandonar la posibilidad de construir una nueva facultad junto al hospital, «comecei o decanato cunha ilusión e remateina cunha pena, non ter vista a primeira pedra». Escudero entiende la decisión rectoral, «aínda que penso que se equivocou», e instó al nuevo equipo a retomar el proyecto. Finalmente, el rector de la USC, Antonio López, defendió la vigencia del acuerdo firmado en el 2015 por las tres universidades y las consellerías de Sanidade y Educación para descentralizar la docencia aprovechando las capacidades del sistema sanitario y también del universitario. Lo que no comparte López son las demandas de una nueva facultad, ya que en la reforma del histórico edificio se han invertido ya casi diez millones de euros y es el resultado de un plan aprobado por los órganos de gobierno de la USC.