La escasez de médicos en verano y el estatuto marco llevan la polémica al Interterritorial de Sanidad

La falta de médicos dificulta la cobertura asistencial en verano, en la foto el centro de salud de Ribeira CARMELA QUEIJEIRO

El estatuto marco del personal sanitario y la planificación estival han vuelto a llevar la polémica al pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el que se aprobó una partida de 229 millones para reforzar la atención primaria, la salud mental y la prevención del suicidio. Tras la huelga médica del pasado viernes en contra del nuevo borrador de estatuto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado que las negociaciones van bien y que no meterá el estatuto en un cajón porque incorpora «muchísimas mejoras». Además, sostiene que hay demandas que no son legítimas, como los asuntos relativos a la jubilación, que no son competencia del ministerio, o el rechazo a que la enfermería actualice sus competencias en base a su formación.

Las comunidades del PP, sin embargo, exigen a la ministra que se siente y negocie o de lo contrario retire este documento. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, apuntó este jueves en Santiago que, «o debate do estatuto marco está no tellado da ministra e é a ministra quen ten que saír del».

También la planificación estival ha sido objeto de debate por la falta de profesionales. Los consejeros del PP han apuntado que sería más apropiado abordar en el pleno el problema que afecta a todas las comunidades, el déficit de médicos que se agrava en verano, mientras la ministra reconoce que no se abordó porque la gestión de los planes del verano es una competencia de las comunidades. Caamaño explicó que el plan de verano del Sergas se presentará próximamente y será muy similar al del 2024.

Sí se aprobó una partida de 229 millones cuyo mayor montante (172 millones) está destinado a reforzar la atención primaria en el conjunto del Estado. El 50 % de los fondos se repartirán en base a los criterios de población, dispersión o superficie, mientras que el otro 50 % está condicionado a cumplir cuatro de los objetivos del marco estratégico de atención primaria y comunitaria, como implantar medidas para garantizar la cobertura de los puestos de difícil cobertura o nombrar de forma prioritaria a enfermeros especialistas.