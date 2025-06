La ausencia de presupuestos del Estado le cuesta a Galicia 6,5 millones en intereses

Miguel Corgos, conselleiro de Facenda, en un pleno del Parlamento de Galicia. SANDRA ALONSO

El Gobierno central aprobó ayer el decreto que da luz verde a la actualización de las llamadas entregas a cuenta para las comunidades autónomas y las entidades locales correspondiente al ejercicio del 2025. De esta manera se concretan definitivamente las cifras que le corresponden a Galicia por su participación en los ingresos tributarios del Estado, una cantidad superior a la estimada inicialmente —y con la que la Xunta elabora los presupuestos autonómicos—. y que genera un déficit que la Administración gallega tiene que cubrir con cargo a la financiación bancaria.

Según el Estado, a Galicia le corresponden este año 10.239 millones de euros por las entregas a cuenta. Esto supone que, en lo que va de año, hasta junio, la hacienda autonómica ha asumido un adelanto de 707 millones de euros para cubrir ese retraso, con un coste en intereses de 6,5 millones. Un gasto para las arcas gallegas que no compensará la Administración estatal y que se explica, fundamentalmente, por el hecho de que las cuentas del Estado se encuentren prorrogadas.

«As entregas a conta son comunicadas en xullo para saber cales son os ingresos cos que elaborar os orzamentos de cada exercicio. Neste caso, comunicáronas o 29 de xullo de 2024; Se o Estado aprobase os seus orzamentos, desde o 1 de xaneiro recibiriamos as cantidades comunicadas», explican desde la Consellería de Facenda. El año pasado, también se actualizaron las entregas a cuenta e el mes de junio, pero no fue hasta septiembre cuando se regularizaron. Entonces, se pagaron los atrasos de enero a agosto y no fue hasta el mes de septiembre cuando se pusieron al día. «Este ano imaxinamos que será similar, polo que ata setembro teremos que seguir recorrendo a financiamento bancario para cubrir este déficit, polo que o custo será parecido», precisan desde Facenda.

En el 2024, los costes financieros a los que tuvo que hacer frente Galicia por el retraso en la actualización de las entregas a cuenta se situaron en el entorno de los 14 millones de euros, un sobrecoste que, dados los tiempos y los precedentes, podría repetirse en este ejercicio. El visto bueno a las actualizaciones por parte del Gobierno se produce en un momento de enorme inestabilidad política, con el Ejecutivo asediado por la corrupción por presuntos casos de amaño en contratos públicos para repartir suculentas mordidas. A pesa de ese contexto, la Xunta celebra que, por fin, se haya aprobado un decreto que venía demandando desde hacía tiempo. Esta petición fue planteada por la mayoría de líderes autonómicos en la última Conferencia de Presidentes, entre ellos el propio jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda. De hecho, el propio presidente gallego le entregó allí a Pedro Sánchez el texto ya articulado de un Real Decreto Ley para desatascar cuanto antes este asunto, de forma que las autonomías pudiesen recibir las entregas y el pago de los correspondientes intereses sin necesidad de depender de la voluntad política del Gobierno central.

Vía fallida

La actualización de las entregas se incluyó en el llamado decreto ómnibus, pero esta norma decayó el pasado mes de enero ante la falta de convalidación del Congreso, con lo que se fue al traste una demanda que venía siendo reclamada de forma insistente tanto por las administraciones locales como autonómicas para planificar el curso.

Con el decreto validado por el Consejo de Ministros se aprueban para el conjunto de las comunidades autónomas entregas a cuenta por valor de 147.412 millones. A los ayuntamientos les corresponden 28.734 millones de euros. Según Pilar Alegría, ministra portavoz, «estamos ante los mayores recursos económicos de la historia para estas administraciones». A la comunidad gallega le corresponden 10.239, un 9,2 % más. Pero a esta cantidad hay que sumar la liquidación del 2023, que es la diferencia entre la estimación de ingresos (entregas a cuenta) y los ingresos reales cuando finaliza el ejercicio contable. Según el Gobierno, por este concepto, a Galicia le corresponderían 680 millones de euros. Por tanto, la financiación total de Galicia en 2025 alcanzará los 10.834 millones, un 2,6% más, según Hacienda. El Gobierno celebra que se actualicen las entregas a pesar de la prórroga presupuestaria.