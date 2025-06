A Xunta comprométese a dialogar co Goberno para que a nova aplicación informática de Xustiza estea tamén en galego

O conselleiro de Lingua, no centro, reunido cos representantes da Irmandade Xurídica Galega este martes

«Saímos satisfeitos, pero con prudencia». Esa é a valoración do presidente da Irmandade Xurídica Galega, Xoaquín Monteagudo, logo de reunirse esta mañá co conselleiro de Lingua, José López Campos, para falar sobre a nova aplicación informática que se emprega na Xustiza (Atenea), que entrará nuns meses en vigor e que, polo de agora, só contempla a redacción de documentos en castelán. Sen rastro do galego.

Iso era o que denunciaban máis de 350 profesionais da Xustiza, entre os que se encontraban xuíces, fiscais, letrados, presidentes de audiencias provinciais e fiscais xefes, nunha carta enviada ao conselleiro e ao ministro de Xustiza, na que basicamente pedían que esa aplicación se desenvolva completamente bilingüe ao servizo de linguas minorizadas.

Non acudiu á cita o conselleiro de Xustiza, Diego Calvo, que é quen ten as competencias na materia xudicial, pero si o titular de Lingua, José López Campos, que sería o responsable da presenza do galego no programa. Foi el quen asegurou que a Xunta iniciará un proceso de diálogo co Goberno central para garantir que ese novo sistema de xestión procesual que vai implantar o ministerio estea dispoñible tamén en lingua galega. Será un traballo coordinado entre as dúas consellerías.

Até agora, dende a Consellería de Lingua coordináronse coa Amtega, que lles confirmou que no programa ao que substituirá Atenea, que é Minerva, o seu código non soportaba dúas linguas, polo que o habería que despezar. Descoñecen aínda cal é a situación da nova aplicación, e iniciarán o diálogo para ver como é o soporte a nivel técnico.

O conselleiro afirmou que a Xunta manterá «o seu total apoio para que o galego estea presente nas aplicacións tecnolóxicas que se utilizan na Administración», pese «á falta de compromiso do Goberno». Na reunión explicou que a intención do ministerio é asinar un convenio para cederlle o programa á Xunta só en castelán, para que sexa logo o Executivo galego o que asuma a implantación do galego. «Trátase dun traballo técnico complexo que precisa de tempo e investimento para poder levalo a cabo, e os tempos que se manexan desde o ministerio dificultan que esa conversión ao galego poida estar resolta para o ano 2026, data prevista para a súa posta en marcha», subliñou.

Precisamente, dende a Irmandade Xurídica Galega pedían, amais dunha garantía de que cando entre en vigor Atenea o faga simultaneamente nas dúas linguas, que se comece cos actos preparatorios, «xa que é un proceso longo pola complexidade da informática», segundo Monteagudo. «Non podemos agardar a que estea en castelán, habería que adiantar os contactos cos técnicos do ministerio para que o sistema avance coas dúas linguas á vez», afirma.

López Campos subliñou que comezará un proceso de diálogo cos representantes do ministerio, e afirmou que a mellor opción técnica para que os procedementos da Xustiza respecten a cooficialidade lingüística é que sexa o propio Executivo central, como impulsor da plataforma, o que se comprometa a habilitar todos os idiomas respectando e favorecendo así o uso da lingua galega.