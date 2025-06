La Xunta recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de reparto de los menores migrantes del Gobierno

Menores migrantes, en el puerto de Los Cristianos, en el sur de Tenerife Ramón de la Rocha | EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció que el Consello da Xunta ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto que regula el reparto de menores migrantes no acompañados, después de recibir el informe favorable del Consello Consultivo de Galicia. Con las cifras que maneja el Gobierno, a Galicia le correspondería acoger a más de trescientos.

«O dictame deste órgano consultivo dá varias razóns e argumentos xurídicos. O principal é que hai unha invasión clara das competencias autonómicas», afirmó Rueda, que serían las de asistencia social y protección de menores. En su pronunciamiento, señala que el texto sería inconstitucional en seis artículos, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

Pese a que el Gobierno invoca a las competencias en materia de inmigración y extranjería para fundamentar la regulación del real decreto, afirma el Consello que «en realidade estamos ante unha materia vinculada ás competencias de asistencia social, que lle corresponde en exclusiva á comunidade autónoma». El presidente apuntó que con el dictamen se impide la participación de la comunidad en el que debe ser un proceso colaborativo: «Trátase dun decreto sen obxectivar e sen ter en conta ás que teñen que prestar os servizos, que son as comunidades».

El Consello Consultivo también cuestiona el uso del real decreto ley en este caso, ya que se trata de una figura a la que se recurre en casos de urgente y extraordinaria necesidad, como se recoge en el artículo 86 de la Constitución. «Neste caso non estaría xustificado, ao ser unha situación que se vén producindo nos últimos oito anos», apunta. En esta línea, se recuerda que desde el 2022 se han alcanzado varios acuerdos sobre esta materia en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia.

Tras la valoración favorable por mayoría del Consello Consultivo de Galicia, Rueda anunció que la Xunta interpondrá el recurso de inconstitucionalidad ante una norma que considera que invade competencias autonómicas, que «prexudica claramente o sistema de protección da infancia» y que diseña un modelo que obliga a Galicia a emplear sus propios fondos para prestar un servicio que «vén imposto polo Estado sen consenso previo»

El presidente gallego recordó que la Administración autonómica siempre votó a favor de las reparticiones de menores migrantes no acompañados en el marco de la Conferencia Sectorial de Infancia e Adolescencia, al realizarse todos ellos de forma consensuada, planificada y con financiación por parte del Gobierno, la principal petición de la Xunta. «Galicia non se vai negar nunca a ser solidaria, pero demandamos que as cousas se fagan ben, con planificación e financiamento», afirmó. Por el contrario, la norma anula el consenso y participación de las comunidades, según dijo, y opta por la vía de la «imposición».