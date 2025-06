Las siete ciudades gallegas concentran la mitad de fondos europeos que asigna la Xunta

Sede de la Comisión Europea en Bruselas. OLIVIER MATTHYS | EFE

La lluvia fina de los fondos europeos, unos recursos que son indispensables para la cohesión territorial y el desarrollo local, sigue sin irrigar a muchos rincones de Galicia. Es una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la comunidad desde hace tiempo. Muchos de los 313 concellos se quedan sin participar de los recursos comunitarios por su reducido tamaño y su escasa capacidad de gestión. De entrada, no pueden competir con municipios más grandes. Los últimos datos, del 2023 y elaborados por el Consello de Contas, trazan un panorama poco alentador. En ese ejercicio, las entidades locales gestionaron 55,9 millones de los 1.475 asignados a la Xunta, apenas el 3,7 % del total. Pero hay datos más llamativos: ese 2023, el 40 % de los concellos de Lugo y Ourense no recibieron fondos europeos desde la Xunta.

Según los datos que maneja la institución fiscalizadora, la Administración autonómica destina a las provincias atlánticas 7 de cada 10 euros de fondos europeos que gestiona a través de los concellos. En ese ejercicio, a pesar de incrementarse la cuantía del dinero comunitario cuya gestión corresponde a la comunidad autónoma —por el impacto de los fondos Next Generation que se canalizan a través de las entidades locales— se redujo el número de concellos que participan en la gestión de esos fondos. Concretamente, cayó un 15 %.

La radiografía muestra que las siete ciudades de Galicia concentran uno de cada dos euros de fondos europeos asignados por la Xunta. Acaparan la mitad del dinero siendo unos municipios que representan el 36,67 % de la población. Al otro lado, las entidades locales más perjudicadas fueron los 16 ayuntamientos de 20.001 a 50.000 habitantes, que solo gestionan un 6,35 % de los fondos, teniendo el 17 % de los habitantes. Los 201 concellos con un censo inferior a las 5.000 personas —un 15,19% de la población— gestionan un 17 % de los fondos. Un balance que evidencia un profundo desequilibrio que viene reproduciéndose en los últimos años, y que pone sobre la mesa hasta qué punto se está apostando por estrategias supramunicipales que permitan mejorar la participación de las entidades en los recursos comunitarios.

«Básicamente o ámbito territorial que pon o programa operativo de Galicia é todo o territorio. É dicir, xa iremos sacando as convocatorias segundo vaiamos vendo. O “ti vai facendo” galego de toda a vida», explica Serafín Pazos, consultor en política comunitaria y coordinador de la línea europea del Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional (Igadi).

«Máis alá dun criterio moi xeral de evitar o dobre financiamento, fai Galicia unha planificación e xestión integrada dos fondos concedidos ou xestionados, priorizando territorios, evitando solapamentos, inconsistencias ou ocos?», se pregunta este experto.

Esta semana pasada, una delegación de alcaldesas y concejales y concejalas del BNG, invitados por la eurodiputada Ana Miranda, abordaban en Bruselas los problemas de la vivienda. Y ponían el foco precisamente en la necesidad de que los concellos participen en la gestión del nuevo marco de ayudas. «Nos diferentes concellos, o BNG está levando adiante iniciativas para garantir o acceso a vivenda digna e asequible e pensamos que estas propostas teñen que ser escoitadas en Europa», explica la europarlamentaria nacionalista.

Cada territorio tiene sus problemáticas propias y de ahí la necesidad de establecer convocatorias diferenciadas, de forma que un concello grande no tenga que competir con uno mediano o más pequeño.

El ejemplo de Valencia: 300 técnicos de apoyo a las entidades locales

Uno de los ejemplos de cómo ayudar a los concellos en la participación de los fondos europeos está en la Comunidad Valenciana. En el 2023, la Generalitat culminó la incorporación de 300 técnicos en más de 100 consistorios y mancomunidades para agilizar la gestión y obtención de recursos comunitarios, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, unos perfiles que se sumaron a los 200 profesionales ya incorporados y trabajando. «Desde la Generalitat se está ayudando y colaborando con ayuntamientos y mancomunidades en obtener fondos europeos, algo que en ocasiones puede resultar complejo, sobre todo para consistorios más pequeños», explicó el Gobierno valenciano.

Facenda recuerda que apenas tuvo margen para redefinir las ayudas del 2023

La Administración gallega hace un diagnóstico diferente al del Consello de Contas sobre la distribución territorial de los fondos europeos en la comunidad gallega. Preguntada sobre la escasa participación de los municipios, la Consellería de Facenda advierte de las singularidades del año analizado por la institución fiscalizadora: «Case o 80% das contías percibidas polos concellos no exercicio do 2023 proceden do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, a través de convocatorias da Xunta de Galicia que seguen as directrices e finalidades establecidas polos distintos ministerios, a través dos instrumentos xurídicos que distribúen os créditos ás comunidades autónomas. Deste xeito, a Xunta non ten marxe para redefinir as devanditas convocatorias», subraya el departamento liderado por Miguel Corgos. Según Facenda, en lo que concierne al resto de fondos europeos, la distribución por tamaño de municipio es mucho más equilibrada.

Las siete ciudades gallegas concentran la mitad de fondos europeos que asigna la Xunta mario beramendi

En este sentido, la Xunta destaca que en el marco financiero plurianual 2021-2027, Galicia tiene destinados 173 millones de euros —un 9 % del total— para financiar estrategias de desarrollo integrado local, destinados a ciudades y áreas urbanas funcionales superiores a 10.000 habitantes, que están planificadas no Programa plurirregional de España de Feder 2021-2027. «Cos programas de Galicia, fináncianse actuacións que acaban tendo o seu impacto no territorio, como infraestruturas educativas, sanitarias, turísticas, etcétera, máis aló do concello no que se sitúan», explican desde la Consellería de Facenda.

Además, según este departamento, muchas medidas impulsadas por la propia Administración gallega —como, por ejemplo, las ayudas a la eficiencia energética en inmuebles de titularidad municipal, los programas de atención social, la red de tención temprana a las personas de cero seis años— están dirigidas a los municipios de la comunidad. Por otro lado, la Xunta insiste en que invierte también directamente en actuaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración que son de titularidad municipal.