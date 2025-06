El BNG descarta pedir elecciones a Sánchez, pero condiciona su apoyo a que dé más explicaciones por la corrupción

Xurxo Martínez | EFE

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha insistido esta mañana en que las explicaciones dadas hasta ahora por Pedro Sánchez tras conocerse el informe de la UCO son «insuficientes», que es necesaria una auditoría externa que arroje luz sobre las zonas de sombra, y ha pedido la comparecencia del presidente en el Congreso.

Lo trasladó esta mañana en el Parlamento gallego la diputada Noa Presas, en línea con lo argumentado días atrás por la portavoz nacional, Ana Pontón. Según Presas, el apoyo de los nacionalistas gallegos al PSOE es estrictamente «puntual», vinculado al cumplimiento de los puntos de un acuerdo de investidura. De momento, pese a la dimensión de la crisis abierta en el PSOE y en el Gobierno, los nacionalistas descartan pedir la dimisión del presidente español y el adelanto electoral, sabedores de que eso, dadas las circunstancias, sería abrir las puertas de par en par a un Gobierno del PP, liderado por Alberto Núñez Feijoo.

Noa Presas ha vuelto a insistir en que es necesario que haya «tolerancia cero coa corrupción» ante unos hechos «gravísimos» y ha sugerido que los nacionalistas podrán variar su postura, en función de que cómo vayan desarrollándose los acontecimientos. «De momento non temos coñecemento de que o caso afecte a membros do Goberno: é algo que pode mudar en calquera momento, e o BNG irá avaliando a situación e tomando posicións: o que poden ter claro os cidadáns é que sempre imos defender os intereses de Galicia», ha explicado la diputada.

El BNG también se ha refererido a las demandas de transparencia y limpieza democrática lanzadas por los populares -incluido el PPdeG- para abrir un tiempo nuevo, que dé paso a a la regeneración, tal y como ha pedido Feijoo. Según Presas, «o PP non está en condicións de dar leccións porque é o único partido no Estado condenado por financiación ilegal e corrupción».

En su comparecencia en el Parlamento gallego, la diputada del Bloque ha pedido la creación de una comité de crisis que aborde de forma urgente la crisis de violencia machista que sufre Galicia. «Estamos de novo ante o asasinato dunha muller de 49 anos onte na Coruña que sería, de confirmarse, o terceiro feminicidio no que vai de ano en Galicia; non pode haber pasividade institucional», ha insistido la diputada, quien volvió a afear a la Xunta el modo en que gestionó el caso del ya exconselleiro do Mar, Alfonso Villares. «É unha obriga democrática e moral que Rueda comparezca despois de lanzar a sociedade a mensaxe de que o Goberno se pon do lado dos presuntos agresores e non das vítimas», sostuvo.

El comité de crisis, según el Bloque, tendría tres objetivos principales: evaluar cada uno de los casos de violencia machista más recientes y revisar se algo falló; evaluar la situación en un momento —a llegada del verano— en el que históricamente se registran más agresiones y feminicidios; y revisar el protocolo de cooperación y coordinación institucional y aumentar los recursos disponibles.

«É fundamental para enviar unha mensaxe clara á sociedade de tolerancia cero coa violencia machista, de normalización cero dos feminicidios, de que a violencia machista é un problema público e de toda a sociedade», insistió la diputada del Bloque.