Los concejales de Santiago expulsados del PSOE exigen a Pedro Sánchez que revise su caso firmado por Santos Cerdán

De izquierda a derecha: Marta Álvarez, Mila Castro, Gonzalo Muíños y Mercedes Rosón, en un pasillo del Ayuntamiento SANDRA ALONSO

Los cuatro ediles de Santiago expulsados del PSOE -Gonzalo Muíños, Mercedes Rosón, Mila Castro y Marta Álvarez- han exigido este sábado la revisión de e su caso, firmado en última instancia por Santos Cerdán, cuando era secretario de Organización, y ahora envuelto en una supuesta trama de corrupción en el seno del partido que le ha obligado a dimitir. En un comunicado firmado por los cuatro, los cuatro concejales demandan que este expediente se evalúe en la auditoría externa anunciada por el líder socialista, Pedro Sánchez.

Los ediles lamentan la «imaxe decepcionante» que se traslada del PSOE por unas «presuntas prácticas que se sitúan nas antípodas da exemplaridade política». También recuerdan que fue Santos Cerdán quien firmó su expulsión, tras ser ratificada por delegación del Comité de Ética y Garantías del PSOE.

«É oportuno sinalar que non foi convocado todo o Comité, senón só dúas persoas do mesmo, para acelerar a decisión de expulsión do partido, unha celeridade que non vemos na expulsión, por exemplo, do aínda militante socialista, José Luís Ábalos», critican los ediles, que han anunciado que enviarán una carta al presidente Sánchez para que se revise su expediente de expulsión.

«Cremos que a opinión pública debe saber que, con carácter previo á elección da Comisión Executiva Municipal, integrada por Aitor Bouza Manso, Marta Álvarez-Santullano ou Pedro Blanco, entroutros, produciuse unha afiliación masiva de dubidosa legalidade», subrayan. Según denuncian en el comunicado, un día antes de cerrarse el censo electoral se comunicaron 35 nuevas altas, el 10% del censo.

De hecho, los ediles expulsados sostienen que el por entonces secretario de Organización, el propio Santos Cerdán, «coñecía tamén o sucedido coas afiliacións masivas, xa que, nas alegacións presentadas ante Ferraz, recibiu as pruebas documentais que así o demostraban».

Los firmantes concluyen su comunicado con un análisis muy crítico por la situación que atraviesa el partido. «Como socialistas e, sobre todo, como demócratas que somos, non estamos dispostas a comulgar con este tipo de prácticas que só reforzan unha imaxe decepcionante e afastada da rexeneración democrática que a cidadanía esixe», aseguran los cuatro ediles expulsados.