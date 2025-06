Pontón reprocha a Rueda que no cesase a Villares antes de que fuese imputado

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón Xoán A. Soler

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reprochó a Alfonso Rueda que no cesase a Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, «de inmediato» cuando tuvo conocimiento de que había sido denunciado por una presunta agresión sexual, El presidente de la Xunta fue informado en febrero, pero según Pontón, le permitió continuar hasta este mes. Entre ambas fechas se produjo un cambio en la situación del exconselleiro, ya que no fue declarado investigado hasta el 3 de junio y al día siguiente renunció.

Pontón considera que el exconselleiro tendría que haberse ido con la presentación de la denuncia, y consideró «moi forte» que las gallegas tuviesen que pagar «durante meses o salario dun presunto agresor sexual».

La portavoz nacionalista reclamó de nuevo al presidente de la Xunta que comparezca en el Parlamento para aclarar esos y otros extremos, como «por que organizou un acto de despedida e homenaxe entre eloxios e abrazos, reforzando a idea da inocencia dun denunciado por agresión sexual». Pontón calificó ese acto de «violencia institucional» y advirtió que puso en cuestión la denuncia de la presunta víctima, la actriz y modelo Paloma Lago.

También reclama que se aclare el uso de los medios públicos y la Red para «desenvolver unha campaña de apoio ao presunto agresor mentres se ignora á muller que presentou a denuncia».

Añadió que la comparecencia es una «obriga democrática» y exigió a Rueda «que non se esconda e veña ao Parlamento a dar explicacións (...) da xestión dun caso que é totalmente indigna».

Rueda acusa a Pontón y Besteiro de usar el caso Villares de forma «partidista», y estos le califican de presidente «indigno» Manuel Varela

Además, Pontón reclamó a la Xunta que cumpla la ley gallega de violencia de género y ofrezca a la víctima la posibilidad de presentarse como acusación particular. Ese ofrecimiento podría ayudar a reparar, dijo, el «espectáculo grotesco» de la última semana. «Rueda ten que rectificar, deixar de poñerse do lado do presunto agresor sexual, por moi amigo seu que sexa, e poñerse do lado da vítima», afirmó.

Aunque no fue una comparecencia específica, Rueda habló sobre el caso Villares en el Parlamento este miércoles, en las preguntas de la oposición. El presidente acusó a Pontón y al portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, de hacer «uso partidista descarado» del caso. A la portavoz nacionalista le exigió «respectar a Xustiza» y la presunción de inocencia, y le reprochó su «silencio» sobre los escándalos del Gobierno central.