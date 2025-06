Alcaldes y concejales gallegos piden en Bruselas fondos y capacidad de decisión para hacer frente a la crisis de la vivienda

Reunión de alcaldes y concejales vinculados al BNG esta mañana en Bruselas, invitados por la eurodiputada Ana Miranda.

La confluencia de múltiples factores han desatado lo que podría definirse como la tormenta perfecta en el acceso a la vivienda en Galicia y en toda España. Un problema que la Unión Europea ha colocado en el primer plano con la creación de una comisión, algo que sucede por vez primera en una legislatura. Falta por ver qué recursos se destinan a partir del año 2027 y qué decisiones se toman, pero algunas fuerzas políticas han empezado a moverse.

Invitados por el BNG y con la eurodiputada Ana Miranda como anfitriona, una delegación de alcaldes y concejales nacionalistas de Galicia han expuesto ante representantes comunitarios cuáles son los problemas a los que se enfrentan en la denominada crisis habitacional. El diagnóstico gallego es complejo: municipios costeros como Sanxenxo, Barreiros o Cangas tensionados por la presión turística; ayuntamientos del interior, como Ramirás o Pantón, lastrados por la despoblación y que acumulan cientos de viviendas vacías y sin rehabilitar; y ciudades como A Coruña o Vigo en las que apenas hay promoción pública. En definitiva, que cada zona se enfrenta a problemas diferentes para resolver el problema del acceso a la vivienda. Y reclaman fondos europeos y, sobre todo, peso en la toma de decisiones. Galicia acumula medio millón de viviendas vacías, la quinta parte de las cuales se encuentra en las ciudades.

Este mediodía, en Bruselas, el grupo parlamentario Alianza Libre Europea (ALE), integrado por partidos como el BNG, Compromís o Esquerra Republicana, ha celebrado la jornada Vivienda para todos los pueblos de Europa. El vicepresidente de la Comisión de Vivienda del Parlamento Europeo, Vicent Marzà, ha puesto sobre la mesa algunos asuntos que deberían solucionarse. Por ejemplo, evitar que la vivienda del mercado asequible financiada con fodos públicos pase al mercado privado, hacer contratos de alquiler de carácter indefinido y poner coto a las ambiciones de los grandes tenedores. «Queremos máis casas e menos municiones», ha expuesto de forma gráfica Ana Mirada, que ha dejado claro que si la UE se abre a flexibilizar el gasto en defensa, deberá hacer lo propio en materia de vivienda, dado que ninguna de las dos cosas son competencias exclusivas comunitarias.

«Temos moi pouca oferta e moita demanda, e na Administración local apenas hai recursos para facer fronte a este problema, cunha poblacion estacional en verán que sube moito o gasto público. Os concellos estamos sobrecargados e sos ante o perigo», subrayaba Araceli Gestido, alcaldesa nacionalista de Cangas. Su homóloga en Barreiros, Ana Ermida, veía necesaria «unha planificación conxunta, cun proxecto de país», porque los ayuntamientos, con escasos recursos humanos, no son capaces de afrontar por sí solos este desafío. En las ciudades, algunos de los representantes gallegos han puesto el foco en que no se trata de construir por construir, de hacer más, sino de poner en valor el patrimonio del que se dispone. «En A Coruña temos máis de 20.000 vivendas baleiras», apuntaba Avia Veira, concelleira del Bloque en la ciudad herculina. La cifra en Ourense, según su portavoz nacionalista, Luís Seara, está en 17.000, de las que 1.500 se encuentran en el casco histórico. «Nós propoñemos que unha empresa pública municipal se ocupe da rehabilitación e da nova obra pública», explicaba en Bruselas.

El caso de Santiago

Iago Lestegás, concejal de Urbanismo de Santiago de Compostela, explicó las líneas de actuación que está llevando a cabo el gobierno del BNG en la capital de Galicia. Destacó el trabajo para priorizar la rehabilitación, la dotación de vivienda pública en alquiler y la puesta en uso del parque residencial existente, así como la preparación de la declaración de zona de mercado tensionado. Además, Lestagás se refirió también las consecuencias que tienen para la ciudad de los pisos turísticos, así como la actuación sobre la parcela del antiguo Peleteiro, que pertenecía la Sareb. Al respeto, en el pleno de febrero el Ayuntamiento santiagués aprobó la modificación del plan general que afecta esta parcela, de manera que será posible construir más de 160 viviendas en el denominado del Ensanche con un 45% de ellas, cuando menos, protegidas.

«As propostas que traemos a Bruxelas desde Galiza van contra a especulación e a falta de vivenda, que afecta sobre todo ás traballadores e traballadoras, as familias monoparentais e ao estudantado», subrayaba Ana Miranda. La eurodiputada explicó con cifras la cantidad que destinan a los hogares a la vivienda y apuntó que la mayoría de las familias gallegas invierten más del 40% en su vivienda en propiedad y más del 60% en la de alquiler.

Capacidad gestora

En las jornadas organizadas por el Bloque también ha participado Serafín Pazos Vidal, consultor en política comunitaria y experto sénior de la Asociación Europea de Innovación y Desarrollo Local, que suele asesorar a la Comisión Europea. «Europa non pide fusionar concellos, senón xestionalos ben e compartir servizos, optimizalos, para ter capacidade executar os fondos. E Galicia non ten unha estratexia definida, como facer un mapa de áreas supramunicipais», subraya este experto, quien pone el foco en adoptar las reformas necesarias para que los concellos puedan gestionar recursos y no quedarse al margen de los fondos comunitarios. En materia de vivienda, este es un asunto clave.