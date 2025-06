El PP rechaza alterar el orden del día para que Rueda explique en el Parlamento la dimisión de Villares

Olalla Rodil (BNG) sostiene una fotografía con el abrazo entre Alfonso Rueda y el exconselleiro Alfonso Villares. Xoán A. Soler

Tal y como estaba previsto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no ofrecerá explicaciones este martes en el pleno del Parlamento gallego sobre la dimisión de Alfonso Villares como conselleiro do Mar, investigado por agresión sexual. La junta de portavoces se reunió a las 9.30, a petición del BNG, para tratar la alteración del orden del día de la sesión que comenzaba solo media hora después. Tanto el PSdeG como el grupo mixto apoyaron la petición, que fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, calificó el caso al término de la reunión como «insólito», «gravísimo» y «escandaloso». «Cremos que o mínimo é a comparecencia urxente do presidente da Xunta para dar explicacións sobre a imputación do conselleiro do Mar e todo o que a rodea», reclamó ante los medios, tachando de indignante que el PP «vete a comparecencia» de Alfonso Rueda. Recordó la «obriga da Xunta en protexer ás denunciantes», y lamentó que el Gobierno gallego tratase de elevar a Villares a la categoría de «heroe nacional» mientras «sementa a dúbida sobre a denunciante». En la misma línea se refirió a continuación la socialista Elena Espinosa, advirtiendo que «non se pode consentir que estivera ocultando a información meses e meses».

El pleno comenzó a las diez con Rodil tomando la palabra desde su escaño, invocando el artículo 73.1 del reglamento para forzar una votación con la que introducir en el orden del día «o abrazo da vergoña», en alusión al apoyo que Rueda brindó al exconselleiro en la toma de posesión de su sucesora, Marta Villaverde, el pasado jueves. Levantaron también el micrófono el diputado del grupo mixto, Armando Ojea, y la socialista Espinosa para respaldar la petición.

El portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, replicó que el debate para modificar los asuntos del pleno ya había sido zanjado en la junta de portavoces, y que el el titular de la Xunta dio ya las explicaciones pertinentes sobre el caso. «Todas aclaradas polo presidente ante o conxunto da sociedade galega», respondió Pazos, un día después de que el presidente gallego respondiese a las preguntas de los periodistas tras la reunión del Consello de la Xunta.

El diputado popular sugirió que a la oposición le «sorprenda a dimisión dun cargo público», una actuación «que en política ten, desgraciadamente, poucos precedentes». «Esa renuncia inmediata deslinda, perfectamente, o que son as circunstancias persoais que a partir de agora afectarán a ese conselleiro (...) coas responsabilidades políticas que ostentaba ata a súa dimisión», añadió Pazos.

La votación se saldó con los 35 votos de la oposición a favor de cambiar el orden del día y los 39 del PP en contra. Faltaba uno: el del presidente Rueda, ausente en su escaño para asistir a un acto institucional en A Coruña. A pesar de que el asunto quedase fuera del orden del día, las intervenciones de BNG y PSdeG previas a la votación de la elección de la nueva directora de la CRTVG incluyeron ya alusiones al exconselleiro, un asunto que protagonizará la sesión de esta semana aunque no figure en la escaleta del pleno.