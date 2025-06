Rueda comunicó a Feijoo la denuncia contra Villares después de que el exconselleiro fuese imputado

XOAN A. SOLER

Hasta una decena de veces reiteró este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, su plena confianza en la Justicia ante la imputación como investigado de Alfonso Villares, quien dimitió el pasado miércoles como conselleiro de Mar a raíz de una denuncia por agresión sexual. «Creo no Estado de dereito. Nunca vou tratar como culpable a quen a Xustiza nunca declarou como culpable», respondió a preguntas de los periodistas en San Caetano, sede del Ejecutivo gallego, tras presidir el primer Consello de la Xunta sin Villares.

La comparecencia de Rueda se produjo horas después de que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se pronunciase por primera vez sobre el caso desde la renuncia de Villares. «Vimos con claridade cal é a maneira de gobernar para Alfonso Rueda», expuso el líder de los socialistas gallegos, recriminando al presidente de la Xunta que «ocultase» el caso desde febrero, cuando Villares le informó sobre la denuncia. Un suceso que, aseguró, también debería estar en conocimiento del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo.

Mencionó la obligación que tienen los dirigentes del PP a, según sus estatutos, comunicar este tipo de situaciones a la cúpula del partido. «Se Rueda lle contou a Feijoo o que pasara, estamos ante dous dirixentes que o ocultaron durante meses, e iso implica responsabilidades políticas, ambos deberían dar explicacións de inmediato», urgió.

Decisión compartida

Cuestionado por ello, Alfonso Rueda bromeó con la «preocupación» del PSOE por que los populares cumplan con sus estatutos. «Si, por suposto», zanjó sobre dicho cumplimiento, e indicó que comunicó la denuncia a Feijoo una vez se produjo un pronunciamiento judicial. Es decir, el pasado martes, cuando el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) informó a Villares de su imputación como investigado. La dimisión se produjo al día siguiente.

Los estatutos del Partido Popular establecen que los expedientes sancionadores se activan una vez «se tenga conocimiento» de que un afiliado «ha sido llamado a declarar como investigado en una instrucción judicial». El exconselleiro solicitó su baja voluntaria del partido también en ese momento, por lo que se procedió a tramitarla sin apertura de expediente.

Rueda también defendió la gestión de la Xunta tras conocer la denuncia: «No momento no que entrou o procedemento en fase xudicial, renuncia ao cargo o señor Villares e perda do aforamento. A partir de agora, actuará a xustiza ordinaria». Una forma de actuar, continuó el presidente gallego, que «está poñendo especialmente nerviosa á oposición» al compararla con otros procedimientos «fóra de Galicia» que afectan al PSOE.

Ratificó el abrazo que dio a Villares el jueves, en la toma de posesión de su sucesora, Marta Villaverde, «en agradecimiento a un trabajo mientras fue conselleiro», y expuso que la decisión de su renuncia partió de mutuo convencimiento: «Era a decisión axeitada. Fixo o que tiña que facer e non podía facer outra cousa». Rueda volvió a desear que en el procedimiento judicial se demuestre la inocencia del exconselleiro. «Se non se pode demostrar, a Xustiza falou e non terei nada que dicir», zanjó.

«Machismo institucional»

Besteiro advirtió de que «quedan moitas cousas por aclarar» tras las explicaciones ofrecidas por Rueda antes de la dimisión del conselleiro y lamentó que se pusiese «o foco sobre a vítima». «Iso é imperdoable», condenó, acusando a la Xunta y al PP «traspasar unha liña vermella de machismo institucional absolutamente intolerable».

«Dende o grupo socialista, entendemos que Galicia non pode ter un presidente que cala e sinala as vítimas», abundó el líder del PSdeG. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también lamentó este lunes los gestos de apoyo hacia Villares y pidió al titular de la Xunta «explicacións, con independencia da presunción de inocencia».

La junta de portavoces del Parlamento gallego se reúne esta mañana, antes de empezar el pleno, para debatir la modificación del orden del día. Lo hace a petición del BNG, cuya portavoz nacional, Ana Pontón, volvió a exigir a Rueda que «compareza de inmediato».

«É un feito gravísimo que ten que ser explicado onde están os representantes do pobo», reclamó Pontón, ante «unha das páxinas máis indignas que temos visto na historia» de Galicia: «Un presunto agresor sexual que é despedido con todos os honores entre bicos e abrazos por todos e cada un dos membros do Goberno galego».