Besteiro, sobre la actitud de Rueda tras la denuncia por agresión sexual contra Villares: «Galicia non pode ter un presidente que cala e sinala as vítimas»

Xoán A. Soler

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, compareció este lunes por primera vez desde la dimisión de Alfonso Villares como conselleiro de Mar, denunciado por agresión sexual. «Vimos con claridade cal é a maneira de gobernar para Alfonso Rueda», expuso el líder de los socialistas gallegos, tras recriminar al presidente de la Xunta que «ocultase» el caso desde febrero, cuando Villares le informó sobre la denuncia. Un suceso que, aseguró, también debería estar en conocimiento del presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo.

Mencionó la obligación que tienen los dirigentes del PP a, según sus estatutos, comunicar este tipo de situaciones a la cúpula del partido. «Se Rueda lle contou a Feijoo o que pasara, estamos ante dous dirixentes que o ocultaron durante meses, e iso implica responsabilidades políticas, ambos deberían dar explicacións de inmediato», urgió.

Apuntó a «tres feitos» que «deixan en evidencia» la manera de proceder del mandatario gallego: su asistencia a la manifestación convocada por el PP este domingo en Madrid, su negativa a aceptar fondos en materia de vivienda pública en la Conferencia de Presidentes, y la ocultación durante meses de una denuncia por agresión sexual a un conselleiro. «Este país precisa un presidente que dea a cara, que estea do lado da cidadanía e que afronte os problemas sen ocultacións», reclamó.

BNG y PSdeG instan a Rueda a comparecer en el Parlamento sobre la denuncia a Villares M. Varela

Besteiro advirtió de que «quedan moitas cousas por aclarar» tras las explicaciones ofrecidas por Rueda tras la dimisión del conselleiro y lamentó que se pusiese «o foco sobre a vítima». «Iso é imperdonable», condenó, acusando a la Xunta y al PP «traspasar unha liña vermella de machismo institucional absolutamente intolerable».

«Dende o grupo socialista, entendemos que Galicia non pode ter un presidente que cala e sinala as vítimas», abundó el líder del PSdeG, que pidió a Rueda que se aplique «a receita que el di para os demais». «Dixo que un goberno que non da explicacións non pode continuar. Eu pido que aplique esa receita», añadió Besteiro, quien avisó que, en caso de que el presidente gallego no ofrezca nuevas explicaciones, «non pode continuar».