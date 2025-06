Rueda defiende su abrazo «de agradecimiento» a Villares: «Fue un buen conselleiro»

Saludo entre el presidente de la Xunta y el exconselleiro de Mar XOAN A. SOLER

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respondió este viernes que el abrazo que dio al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, durante la toma de posesión de su sucesora, se trató de un gesto de agradecimiento por su labor y no un respaldo frente a la denuncia por agresión sexual que investiga la justicia y motivó su dimisión. «Yo no apoyo al exconselleiro como denunciado. El abrazo de ayer es un agradecimiento a su labor, simplemente eso. Lo dije, además, expresamente, y lo mantengo: fue un buen conselleiro», contestó en rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona.

Rueda recordó que la salida de Villares del Gobierno gallego es consecuencia directa de su imputación judicial. «Todo lo demás no tiene que ver con su labor política y todo lo demás tendrá que determinarlo la Justicia, sin ninguna duda. No es miembro del Gobierno, y no serlo se deriva de su imputación, simplemente de su imputación», reiteró. Volvió a valorar que la renuncia como conselleiro se produjo «en cuanto hubo el primer pronunciamiento judicial, en 24 horas», lo que, bajo su punto de vista, constituye «un mensaje claro».

Los medios también cuestionaron si aprovecharía la ocasión para ofrecer alguna palabra sobre la denunciante, la presentadora y modelo Paloma Lago, después de que ningún miembro del Gobierno gallego lo hiciese. Rueda evitó nombrarla, pero aseguró que «no hay ninguna duda» del compromiso de la Xunta con las víctimas de violencia machista. «El decidido apoyo a cualquier víctima de violencia machista y las facilidades que damos para intentar protegerlas, que ninguna conducta quede sin castigo y para hacer todo lo posible para que cualquier mujer que se sienta amenazada pueda reaccionar con los medios que tiene a su alcance», declaró.

El presidente gallego insistió en reclamar que la investigación judicial se resuelva con celeridad. «Yo lo que he pedido es que se resuelva cuanto antes y que lo haga quien tiene que resolverlo, que es un juez», señaló. «Desde luego con lo que diga el juez habrá que asumir las consecuencias sin ninguna duda», añadió, incidiendo en que la vía judicial es la que debe determinar responsabilidades en este caso.

Tanto Rueda como la nueva conselleira do Mar, Marta Villaverde, pidieron durante el acto de toma de posesión justicia para Villares y que el caso se resuelva pronto para que pueda «retomar su vida política». El gesto del abrazo se produjo tras la intervención del presidente, en la que agradeció expresamente el trabajo del exconselleiro, que había dimitido un día antes tras hacerse pública su imputación.