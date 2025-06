BNG y PSdeG instan a Rueda a comparecer en el Parlamento sobre la denuncia a Villares

Alfonso Rueda saluda al ya exconselleiro Alfonso Villares XOAN A. SOLER

BNG y PSdeG siguen reclamando explicaciones al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por no haber «actuado antes» tras conocer la denuncia por agresión sexual al exconselleiro de Mar Alfonso Villares, que dimitió este miércoles y perdió su condición de aforado. Los nacionalistas han registrado una petición urgente a la Mesa del Parlamento para modificar el orden del día del pleno de la próxima semana y que el jefe del Ejecutivo gallego comparezca en la Cámara.

Cuestionado por ello, el PPdeG responde que la inclusión de la comparecencia deberá proponerse en la próxima junta de portavoces, prevista para dentro de dos semanas. «Falamos de circunstancias que afectan ao ámbito personal dun xa exconselleiro e que non ten nada que ver coas funcións como tal nos asuntos que hoxe forman parte dos intereses da oposición», respondió en rueda de prensa el portavoz popular, Alberto Pazos, que dijo desconocer «as explicacións que debe dar» el presidente gallego tras las ya ofrecidas el jueves durante la toma de posesión de la nueva conselleira de Mar, Marta Villaverde.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exige a Rueda que responda «por que [Villares] estivo tapando e ocultando durante meses». «Queremos saber se nese momento o señor Rueda xa sabía da gravidade dos feitos ou simplemente mirou para outro lado», planteó la líder nacionalista, quien denunció que «mantivo isto en segredo durante meses e unha vez que se coñece a noticia non só non cesa ao conselleiro, senón que o que vemos é como se utilizan as institucións públicas para intentar dicirlle á sociedade que esta persoa é inocente».

Desde un acto en Tui, Pontón acusó al jefe del Gobierno gallego de lanzar «unha mensaxe moi perigosa á sociedade e ás mulleres» porque «o que está dicindo o señor Rueda é que cando unha muller denuncia, o presidente deste país, en vez de poñerse do lado da muller, o que está facendo é poñerse do lado do presunto agresor».

La líder del Bloque, en su primera intervención tras la dimisión de Villares, calificó de «espectáculo bochornoso» de la toma de posesión del jueves, en la que el exconselleiro fue despedido «entre bicos e abrazos», y recordó que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, sostuvo que una acusación por agresión sexual (la de Íñigo Errejón, de Sumar) debía suponer «a caída dese Goberno». «Aquí non se fai isto, non se asumen responsabilidades, senón que o que estamos vendo é como se utiliza a Xunta para amparar a este presunto agresor sexual o que é dunha gravidade extrema», alertó.

También el PSdeG reclamó responsabilidades al presidente gallego. La secretaria de organización socialista, Lara Méndez, denunció que el relevo en la Consellería do Mar «pareceu máis un acto de homenaxe ao conselleiro saínte que un reproche á violencia contra as mulleres». Méndez recordó que «Rueda tiña que ter tomado medidas en febreiro, cando coñeceu a denuncia», y denunció «machismo institucional». «Non o apartou, senón que o mantivo no cargo e nas súas facultades, e actuando en todos os eventos da propia Xunta», remarcó.

La también viceportavoz socialista censuró el enfoque del Gobierno autonómico: «Houbo unha actuación deliberada por parte do señor Rueda de protección cara o denunciado e de ocultación dos feitos, e iso non é aceptable». La diputada lamentó también la falta de empatía hacia la denunciante, señalando que «non houbo ningunha palabra cara a súa persoa», al tiempo que se «vulnerou o seu anonimato, vitimizando novamente ás que sempre sofren os abusos».

Críticas desde Sumar

La portavoz parlamentaria de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, criticó también «los abrazos, las sonrisas y el compadreo» del presidente con el ya exconselleiro do Mar durante el nombramiento de la nueva titular de dicha cartera. «Una auténtica performance de blanqueo, de desprecio hacia la víctima y hacia todas las mujeres que luchan cada día contra las violencias machistas», lamentó.