BNG y PSdeG piden a Rueda que dé explicaciones ante la gravedad de los hechos

Alfonso Villares, conselleiro de Mar, con Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, el pasado día 10 PACO RODRÍGUEZ

El BNG ha exigido esta tarde al presidente Alfonso Rueda que «non se agoche e dea explicacións ante a extrema gravidade da imputación do conselleiro do Mar por unha presunta agresión sexual». Así se ha expresado la diputada Noa Presas, quien consideró que «é terrible para as mulleres galegas ter que ver que un goberno que en teoría ten que protexer os nosos dereitos ten un posible agresor sexual». Según ha expresado la representante nacionalista, una denuncia de este calado no es un asunto exclusivamente privado.

«Dende o BNG queremos enviar unha mensaxe de apoio á denunciante para a que pedimos a máxima confidencialidade e seguridad, e enviamos tamén unha mensaxe de apoio a todas as mulleres, porque si un home poderoso ser imputado quere decir que as mulleres non calamos ante este tipo de situacións», advirtió la diputada del BNG.

Por su parte, desde las filas socialistas quisieron expresar su respeto por la decisión del conselleiro do Mar de presentar su dimisión después de que se hiciese pública la existencia de una investigación por una presunta agresión sexual. «Feitos desta natureza, de confirmarse, serían absolutamente inadmisibles en calquera persoa, pero moito máis se cabe en quen ostenta un cargo público», sostuvo la diputada Paloma Castro. «Cómpre agora que a Xustiza actúe con todas as garantías e a máxima dilixencia. E, sobre todo, que o presidente Rueda dea explicacións claras e urxentes sobre este asunto de tanta gravidade, tendo en conta ademáis que os feitos denunciados sucederon hai xa varios meses», reivindicó Castro .

Por su parte, el secretario xeral de Movemento Sumar Galicia, Paulo Carlos López, expresó «a súa máxima solidariedade coa víctima». «O único que podemos agardar desta difícil situación é que se obteña xustiza á maior brevidade, e reparación para unha vivencia que sempre é terrible», afirmó su secretario xeral, Paulo Carlos López.