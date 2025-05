UGT denuncia la mercantilización de la educación superior y exige a la Xunta que defienda la universidad pública

ANGEL MANSO

El sindicato UGT-Galicia ha manifestado su «máis profunda preocupación» ante lo que denominan proceso de mercantilización de la educación superior, derivado, afirman, del crecimiento desmesurado de las universidades privadas. Un fenómeno que «está a provocar unha excesiva proliferación de titulacións que están a competir de xeito desleal» con la oferta académica de las universidades públicas, «poñendo en risco a súa sostibilidade, prestixio e función social».

En un comunicado, el sindicato indica que ya advirtió en el pasado y se movilizó para impedir la implantación de una universidad privada en Galicia, en alusión a la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), promovida por Abanca, ya que consideraba que había una «duplicidade innecesaria». Critica que «naquel momento algún dos sindicatos que hoxe alertan sobre este feito non fixeron fronte común en defensa da universidade pública galega».

Denuncian desde UGT que esos centros no operan con los criterios de calidad que se le presuponen a una institución de estas características: «O persoal docente traballa en condicións precarias e, nalgúns casos, sen formación suficiente». Alertan también de los procesos de selección, que según explican carecen de transparencia y no se ajustan a los criterios de excelencia y rigor exigidos en las universidades públicas. Precisamente, desde el Gobierno central apuran un nuevo decreto sobre universidades para endurecer los requisitos ante la proliferación de centros privados.

Los responsables de este sindicato exigen «igualdade de condicións e regras comúns» para todas las universidades. Esto sería: mismo número de alumnos por curso; equiparación en los requisitos de acreditación de títulos, instalaciones y medios; condiciones de acceso y contratación docente equivalentes a las exigidas en el sistema público, y empleo estable y de calidad para todo el personal docente e investigador. «A Administración debe esixir ás universidades privadas o cumprimento dos requisitos establecidos na Lei Orgánica do Sistema Universitario (LOSU), tanto en materia de persoal, como de financiamento e transparencia no acceso», señalan.

Todo ello debe ir de la mano «dun financiamento axeitado para a universidade pública que garanta a calidade docente e investigadora e a eliminación dos obstáculos normativos como a taxa de reposición ou os límites ao incremento da masa salarial». Ambos elementos, denuncian, limitan el crecimiento y renovación del personal académico, frenando la adaptación de las universidades públicas a los desafíos actuales.

Por ello, UGT insta a la Xunta y al Gobierno central a «comprometerse coa defensa, mantemento e fortalecemento da universidade pública, como piar fundamental do dereito á educación, cohesión territorial e desenvolvemento científico e cultural».

Por su parte, el sindicato CIG también ha denunciado el «aspecto segregador» que podría tener la universidad privada de Abanca y HM Hospitales con el grado de enfermería y con nuevos estudios superiores en ciencias de la salud. En este sentido, la central sindical ha alertado de un proceso de «americanización» de la universidad gallega.

«Estamos falando xa dun proceso de americanización do ensino universitario galego, de que quen ten posibilidades económicas poderá acceder a esa universidade, ben porque a pode pagar ou porque ten capacidade de endebedamento», afirmó el secretario nacional de CIG-Ensino, Suso Bermello. El secretario nacional de CIG-Saúde, Manuel González, destacó que «esta universidade non busca responder a necesidades formativas, senón competir coas universidades públicas sen cumprir as mesmas esixencias de estrutura, persoal ou acreditación de calidade».