Rueda prevé que este año lleguen a Santiago un millón de peregrinos

PACO RODRÍGUEZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que este año llegarán a Santiago un millón de peregrinos, aunque no todos recogerán la compostela, y que el Camino volverá a lograr cifras récord. Al tiempo, ha apelado por recibirles, al igual que al resto de visitantes que pisen territorio gallego, «cos brazos abertos», y ha rechazado caer en «tentacións de turismofobia».

De este modo lo ha manifestado el mandatario autonómico en la apertura de la jornada Galicia hacia el futuro, organizada por Europa Press, ante numerosos representantes de la sociedad civil. En ese foro, Rueda enfatizó que las perspectivas de Galicia en materia financiera y de crecimiento económico son optimistas y confía en que, al igual que en ejercicios anteriores, «a realidade» supere a final de año los cálculos de la Xunta y la economía gallega «crezca por riba do previsto».

Y con un peso fundamental en el PIB gallego, Rueda ha aludido al crecimiento turístico. En concreto, ha asegurado que confía en que 2025 permita superar el número de compostelas certificadas el año pasado (cuando se rozó el medio millón), pero ha augurado que los medidores complementarios habilitados permiten vislumbrar que los peregrinos superan de lejos esta cifra.

«En número reais, a nosa previsión é que cheguen aquí, á Praza do Obradoiro [donde está ubicado el Hostal dos Reis Católicos, lugar del foro], despois de facer como mínimo 100 kilómetros andando o 200 en bicicleta, arredor dun millón de personas», destacó el presidente gallego.

Un pionero sistema de geolocalización revela que Galicia recibe un 40 % más de peregrinos que los registrados suso varela / mónica torres

Rueda ha admitido que ese «millón de peregrinos» que prevé que llegue a la capital gallega supone «unha parte pequena» si se compara «cos máis de 8 millóns» de visitantes que se prevé que acudan a la comunidad en este ejercicio. A todos ellos, ha apelado por «abrirlles os brazos».

«Aquí non sobra ninguén», ha sentenciado, antes de concluir que ve «unha locura» en las «tentacións de turismofobia dalgúns». «Dicir que aquí nos sobra a xente e mirar cara a dentro no canto de mirar cara a fóra non ten ningún sentido. Iso o Goberno de Galicia non o vai a facer, e estou seguro de que a inmensa maioría dos galegos tampouco», concluyó.