Así funciona el sistema para que las familias gallegas matriculen a sus hijos a través del móvil

La Consellería de Educación ha presentado el sistema de matrícula a través del móvil que evitará que las familias gallegas tengan que acudir a los centros educativos a inscribir a sus hijos, y reducirá la burocracia de colegios e institutos. Comenzará a funcionar el día 20 de junio, cuando se abre el plazo para infantil y primaria, y solo será necesario contar con el certificado digital o Chave 365 para realizar la matrícula. Está dirigido a todo el estudiantado, desde infantil hasta bachillerato y formación profesional.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, el gerente de proyectos de la Amtega, Pedro Barreiro, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, se encargaron de explicar cómo funciona el procedimiento, que simplemente implica cubrir unos datos. Puede accederse a través de Abalar, con el que cuentan todos los alumnos escolarizados en centros públicos, o mediante el portal educativo de la Xunta, en el apartado de admisión de alumnado.

Una vez que se introducen el certificado digital o bien el Chave 365, aparecen los datos precargados del alumno y de los progenitores o tutores, porque hay que tener en cuenta que se trata del proceso de matrícula pero el estudiante ya está admitido. Los padres pueden modificar todos aquellos que hayan cambiado, como el teléfono o la dirección. El portal, apuntó Barreiro, permite elegir los servicios complementarios —comedor y transporte—, autorizar el uso de imágenes, seleccionar materias optativas, lenguas extranjeras u otro tipo de asignaturas, e incorporar documentación, como la fotocopia del DNI, el justificante del pago del seguro escolar, certificados académicos si fuesen necesarios u otros.

Una vez cumplimentados todos los campos simplemente hay que pulsar en el icono de «crear», y el sistema genera un código con el que los tutores pueden consultar información o ver cómo está su proceso de matrícula. También se puede crear un documento PDF para guardar un justificante.

Judith Fernández avanzó que en los próximos días se enviarán instrucciones concretas a los centros e información a las familias a través del Abalar. Aquellas que todavía no dispongan de esta aplicación recibirán la comunicación a través de los colegios o institutos. En el caso de los alumnos que están en el sistema público, el proceso de matrícula será muy simple porque pueden acceder desde el propio Abalar.

Se mantiene el sistema tradicional

Román Rodríguez explicó que esta medida no solo evita trabajo a las familias, que no tendrán que desplazarse al centro, sino que agiliza un trámite «que se concentra no tempo e xera estrés nos centros». No obstante se mantiene el modelo tradicional, por lo que quienes quieran matricular a sus hijos en el colegio como siempre podrán hacerlo. La iniciativa forma parte del acuerdo firmado con lo sindicatos para reducir la burocracia.

De momento es un sistema que se pondrá en marcha este año, por lo que se desconoce si muchas o pocas familias lo usarán, pero el público objetivo es de 160.000 alumnos, que son los estudiantes que deben realizar la matrícula en estas etapas educativas. El período de matrícula es del 20 al 30 de junio en el caso de los niños de infantil y primaria y del 23 de junio al 7 de julio en el caso de ESO y bachillerato.