El BNG acusa a la Xunta de «boicotear» las políticas municipales de vivienda en Santiago y A Coruña

Lavandeira jr | EFE

La viceportavoz primera del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, denunció este lunes la falta de ejecución presupuestaria por parte de la Xunta, especialmente en vivienda. Según explicó, en el ejercicio 2024 quedan sin ejecutar 123 millones de euros en programas vinculados a esta área. Un cálculo que sitúa al Gobierno gallego como «parte do problema», acusándolo también de estar «boicoteando» políticas «valentes» en este ámbito como las que atribuye al gobierno municipal de Santiago, liderado por la nacionalista Goretti Sanmartín.

Criticó así que el PP «entorpece» y «boicotea» las políticas municipales que buscan garantizar el derecho a una vivienda digna. Al caso de Santiago sumó también el de A Coruña, donde observa que la Xunta «leva máis dun mes poñendo trabas» para declarar la ciudad como zona tensionada. En A Coruña, añadió, «unha persoa cun salario medio ten que gastar máis dun terzo do que cobra para pagar a vivenda» y que, en el caso de la juventud de entre 30 e 35 anos, «o esforzo leva por diante o 60 % do que perciben ao mes». «Se o PP non vai ser parte da solución, polo menos que deixe de poñer paus nas rodas aos gobernos municipais», reclamó.

La diputada advirtió que «o pasado ano quedaron metidos nun caixón 42 millóns de euros, sete de cada dez do que estaba previsto», en los programas autonómicos de acceso a la vivienda. También que en el programa de rehabilitación y calidad de la vivienda «quedaron sen executar 81 millóns de euros, case a metade do orzamento», y que en el programa Rexurbe «non se gastaron 3 dos 5 millóns previstos».

La diputada nacionalista sostuvo que estos datos muestran «o fracaso estrepitoso das políticas de vivenda do Partido Popular». «Estamos diante dun goberno que falsea mesmo as contas que presenta», expuso, preguntándose si esta es la política con la que el PP quiere afrontar «o gravísimo problema que hai en Galiza en materia de vivenda».