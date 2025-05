El BNG reclama a la Xunta «que non acepte nin permita» una nueva universidad privada en Galicia

BNG | EUROPAPRESS

El diputado del BNG Daniel Castro acaba de presentar una batería de iniciativas en el Parlamento gallego para hacer frente a lo que entiende como «ofensiva privatizadora na universidade» en Galicia. Entre otras cosas reclama a la Xunta que «nin acepte nin permita» la implantación en la comunidad de la Universidade Emilia Pardo Bazán, promovida por el grupo empresarial Cesuga con el objetivo de comenzar a funcionar en el curso 2026-27 con un campus propio en la Coruña. Según los nacionalistas, de lograr autorización, sería la segunda universidad privada que se implante en Galicia, «onde xa opera a Universidade Intercontinental da Empresa (UIE), promovida por Abanca, que o Goberno do PP aprobou en xullo do 2024».

El diputado nacionalista advierte de que «Estamos diante dunha ofensiva privatizadora» y recuerda que el Gobierno del PP aún no se pronunció sobre el Cesuga, «pese a que pasou xa máis dun ano desde que este proxecto recibiu o voto en contra da Conferencia General de Política Universitaria, na que participan o Ministerio e os representantes das diferentes comunidaeds autónomas». Además, recuerda que las propias universidades de de Santiago y A Coruña, a través de su claustro, se manifestaron en contra da creación do campus de Cesuga. «O único que aporta a privatización da universidade son maiores diferenzas e máis desigualdade entre o estudantado galego, e por iso desde o BNG volvemos solicitar claramente que non se leve adiante este proxecto e que se aposte pola financiación da universidade pública, que tantos anos leva reclamando que se lle faga caso», sostiene el portavoz nacionalista de Universidade.