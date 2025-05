Abel Caballero mantiene su holgada mayoría absoluta en Vigo casi sin erosión

Abel Caballero, en el pleno de investidura de mayo del 2023 Oscar Vázquez

La holgada mayoría absoluta de Abel Caballero en Vigo permanece inalterable. Nada amenaza la hegemonía del socialista en el ecuador de su quinto mandato como alcalde. El barómetro de Sondaxe para La Voz de Galicia dibuja un escenario muy similar al actual. El PSOE obtendría el 58,7 % de los votos (en mayo del 2003 fue el 60,9 %) y lograría 18 de los 27 concejales de la Corporación, uno menos. El PP de Luisa Sánchez mantendría los cinco que sacó con Marta Fernández Tapias, con una ligera mejoría en intención de voto. Y el BNG arañaría un edil, al subir de tres a cuatro.

La erosión de Caballero es mínima. A sus 78 años y tras 18 en el poder municipal, confiesa su intención de seguir mientras el cuerpo aguante (recuérdese aquel «a mí del Concello no me echan ni con lanzallamas»). El regidor vigués mantiene el listón muy por encima de los 14 concejales que marcan la mayoría absoluta y hace inútil cualquier esfuerzo de la oposición por abrir el debate sobre cambios de tendencia o fines de ciclo. La encuesta refleja que estos no se perciben por ningún lado.

Caballero es el alcalde mejor valorado, con un 6,8 (los votantes de PP y BNG lo siguen aprobando), y la gestión del gobierno local merece un 6,4. Su horizonte parece despejado a dos años vista del nuevo veredicto de las urnas, con proyectos aprobados para adecentar trescientas calles más en la ciudad y con un Plan Xeral a punto de aprobarse para tratar de hacer frente a la mayor preocupación ciudadana, que es la carestía de la vivienda.

Hay en la encuesta un dato que, si acaso, le puede generar cierta inquietud al dirigente socialista: casi el 26 % del electorado dice que no piensa votar, y el porcentaje de indecisos se aproxima al 20 %. Que se dé por hecha su victoria y eso genere una desmovilización de parte de sus seguidores podría favorecer a sus rivales. En intención de voto —aquellos encuestados que responden directamente porque tienen claro que irán a depositar su papeleta y dicen, además, a quién apoyarán—, el PSOE vigués mantiene un 32,3 %. Es decir, un tercio de los votos los tendría garantizados. Un colchón sobre el cualquier candidato quisiera recostarse.

El PP vigués tiene trabajo por delante. No solo porque siga en los cinco concejales, muy lejos de cualquier opción de gobernar en la ciudad más poblada de Galicia, sino también por la necesidad de consolidar un proyecto local tras varios intentos fracasados. Luisa Sánchez lleva apenas tres meses como presidenta y líder de la formación. Su margen de mejora es evidente: ahora mismo solo la conocen el 35,6 % de los encuestados

El Bloque mantiene una línea de moderado ascenso. El grupo que lidera Xabier Pérez Igrexas mejora dos puntos y medio en estimación de voto respecto a los comicios de mayo del 2023, lo que le otorgaría cuatro concejales y dejaría en condiciones de disputarle al PP el liderazgo de la oposición. Sin embargo, está muy lejos de los datos que logró hace solo un año en la ciudad. Los nacionalistas ganaron por primera vez unas elecciones en Vigo, con Ana Pontón como candidata a la Xunta en las autonómicas. Aprovechar al menos una parte de ese caudal de papeletas (más de 56.000) es el reto que afrontan. Queda por comprobar que los nacionalistas sean capaces de arrebatar a Caballero apoyos de la izquierda no nacionalista.