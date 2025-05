El PSdeG acusa al PP de haber delegado la emergencia del apagón en el Gobierno central y «marchar para casa durmir»

XOÁN REY | EFE

La secretaria de Organización do PSdeG, Lara Méndez, ha criticado que el PP «volva utilizar Galicia como decorado das súas roldas de prensa», en referencia ao acto previsto este fin de semana no concello de O Pino, ao que asistirán os principais dirixentes do PP: «Veñen en bloque, Feijóo incluído, non a propoñer nada, senón a atacar o Goberno de España mentres desatenden os problemas reais da cidadanía», denunció al tiempo de advertir de que Rueda «preside actos do PP, pero non preside os Consellos da Xunta. Vai a festas de partido, pero desaparece cando hai que dar a cara. Galicia merece un presidente a tempo completo, non un delegado de Xénova».

En este sentido, añadió que «non é a primeira vez que abandona as súas funcións para irse a un acto de partido» y subrayó que «convén recordarlle algo moi básico: vostede non se debe ao Partido Popular. Vostede se debe aos galegos e ás galegas». Pero además dijo que «durante a emerxencia do apagón, Rueda non estivo no centro de coordinación, non deu explicacións, declarou o nivel 3 para quitarlle a responsabilidade de enriba... e marchou para casa a durmir. Así entende el o seu papel como presidente da Xunta».

Frente a esta actitud, Méndez cargó también contra el comportamiento del PP en Madrid: «E mentres tanto, cando hai que defender os intereses da xente, o PP sempre vota que non. Votaron que non ao salario mínimo, que non á subida das pensións, que non aos bonos gratuítos dos trens, que non ás axudas fronte aos aranceis. Sempre do lado contrario ao que necesita Galicia». Por todo ello, la dirigente socialista advirtió e que «a cidadanía está farta de ser espectadora das campañas do PP. Galicia non é un plató de campaña, nin un decorado para as súas fotos. Galicia é un país que merece respecto, seriedade e un goberno presente».