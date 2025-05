Manuel Ferreiro, abogado de Alejandro Míguez: «Está impactado, se había mentalizado para entrar en la cárcel»

Alejandro Míguez, con su abogado, Manuel Ferreiro, llegando a la Audiencia de A Coruña. ANGEL MANSO

Alejandro Míguez se encontraba a media tarde de hoy «enmudecido, impactado». Su abogado, Manuel Ferreiro, siente la absolución de su cliente casi como una victoria personal, pues como manifestó reiteradamente durante el juicio, largo y mediático, creyó siempre en la inocencia de quien, hasta ayer, era cómplice de asesinato.

—¿Se esperaba Alejandro que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia lo absolviera?

—No, para nada. Aún no he podido verlo en persona, lo haré luego. Pero te digo que no era el veredicto con el que contábamos porque nos habíamos preparado para lo peor.

—¿Se veía ya en la cárcel?

—Totalmente. Antes del juicio yo a este chico le dije que no había ninguna prueba en su contra, y aun así el jurado popular lo condenó, y la jueza le impuso una pena de diez años de cárcel. La verdad es que Alejandro había perdido la fe, pero lo bueno es que se ha hecho justicia, aunque sea a toro pasado.

—Dice que la decisión que han tomado los magistrados del TSXG le parece valiente. ¿Por qué?

—Es muy raro que se revoquen sentencias de este tipo con jurado popular, y además la presión mediática está ahí. Yo he recurrido ante el alto tribunal casos en los que había muy poca prueba contra mis clientes, pero si un tribunal del jurado encuentra pruebas suficientes, aunque sea una, el TSXG dice: «Tienen razón». La diferencia es que en este caso no se veía absolutamente nada, por eso para mí era tan importante la inocencia de Alejandro, no hay nada que se pueda aportar para justificar que entrase en prisión. Por otro lado, quiero decir que hay testigos que dicen que Alejandro Míguez se apartó de la agresión y no fueron tomados en consideración.

—¿Qué piensa de que, con su veredicto, el jurado absolviese a Katy Silva pero no a su cliente?

—Me he mostrado muy comedido hasta ahora, pero no puede ser que estar presente en un grupo agresor suponga participar, no estoy de acuerdo, y he tenido que pelearlo. Por eso no entiendo que la presencia de Katy Silva sea inocua y la de mi cliente acabe con una condena. Sobre todo porque me parece inconcebible que una testigo haya dicho que ella sí impidió que se auxiliase a la víctima y fuera absuelta, que ojo, me alegro, y Alejandro no, cuando nunca lo acusaron de algo semejante.

—¿Cree que al jurado le pasó factura el peso mediático de este juicio?

—Sí, pero también lo entiendo. Nos influyó a todos. Para que te hagas una idea, yo llevo temas por toda España y me han reconocido en tribunales de todas partes. Todo el mundo estaba pendiente de este caso, así que no tuvo que ser fácil para el jurado.