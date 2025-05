Competencia analizará si hay abuso por parte de Renfe en el bloqueo de la venta de billetes

Sandra Alonso

Renfe amplió la semana pasada la venta de billetes desde el 9 de junio hasta el 30 de septiembre. La medida fue un alivio para muchos usuarios, que podrán planificar con un margen más amplio la compra de sus billetes en la época estival, si bien otras conexiones ferroviarias tienen abierta la venta hasta diciembre. Además, este lunes todavía no era posible reservar las plazas en los trenes de media distancia de Galicia, especialmente en los del eje atlántico entre A Coruña y Vigo, que utilizan a diario trabajadores y estudiantes, la mayoría con el abono ferroviario gratuito, aunque tampoco es posible adquirir billetes dentro del proceso de venta normal.

Aunque la situación ha mejorado en lo que respecta a los plazos abiertos a la venta —en muchos casos era inferior a un mes y ahora son más de cuatro meses de antelación—, la Xunta cree que este modelo es un agravio para los clientes gallegos y para el resto de los españoles que deseen viajar a Galicia, por lo que ha iniciado los trámites para que la Comisión Galega da Competencia analice si existe una «conducta abusiva» por parte de Renfe en este asunto.

El consello de la Xunta, presidido ayer por el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo —que también ostenta las competencias en movilidad—, aprobó el acuerdo para solicitar este informe del organismo autonómico que dirime asuntos relacionados con la competencia. «Non queremos máis ca ninguén, pero tampouco menos», dijo Diego Calvo en la rueda de prensa posterior al consello, para sustentar políticamente el acuerdo aprobado por el Gobierno gallego. «Os usuarios do ferrocarril deben ter os mesmos dereitos, vivan onde vivan», añadió.

El texto literal de la petición, al que ha tenido acceso La Voz, constata que Renfe «podería abusar da súa posición dominante ao actuar en Galicia á marxe dos seus clientes, aplicándolles de forma arbitraria políticas comerciais que impiden a compra anticipada, co que implica de maior custo económico, e que este comportamento puido afectar a mercados conexos ao impedir aos operadores prestar servizos de paquetes turísticos, podendo producir a súa expulsión no mercado», se asegura en referencia a las agencias de viajes.

En el acuerdo, promovido por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, se alega que, con este comportamiento, Renfe Viajeros se aparta «de lo que é habitual neste mercado», en el que otros operadores de transporte ofertan plazas «con moitos meses de antelación», e impide que los usuarios gallegos se beneficien de los descuentos de la venta dinámica, en la que los precios son inferiores cuanto mayor sea la anticipación.

A las empresas dominantes, como es Renfe en Galicia, debe exigírseles «a obriga de competir para garantir un mercado no que os prezos e a calidade na prestación dos servizos sexan os máis eficientes posibles», tal y como se señala en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Este comportamiento, según el acuerdo del consello de la Xunta, «podería constituír unha infracción tipificada no artigo 2 da Lei 15/2007, do 3 de xullo, de Defensa da Competencia», pues se infiere que la operadora «podería abusar da súa posición dominante ao actuar en Galicia á marxe dos seus clientes» y, al mismo tiempo, «maximizar os seus beneficios á conta dos usuarios galegos».

«A empresa Renfe ocupa actualmente unha posición de monopolio no transporte de pasaxeiros por ferrocarril en Galicia, xa que non existe ningún outro operador que preste ese mesmo servizo. Tal posición dominante da empresa neste mercado confíralle a posibilidade de comportarse cun evidente grao de independencia fronte aos seus clientes ou consumidores», se asegura en el acuerdo que se aprobó ayer en el consello de la Xunta.

Este análisis incide en una práctica concreta, pero es aplicable a otras decisiones de la operadora con respecto a Galicia. En las conexiones donde tiene competidores —Iryo y Ouigo—, los plazos de venta son más amplios, se ponen trenes AVE directos y otro tipo de medidas para no perder clientes. En Galicia, en cambio, al existir la barrera técnica del ancho ibérico a partir de Ourense, el resto de las operadoras todavía no pueden acceder al mercado gallego y se ven obligadas a adquirir trenes de ancho variable.