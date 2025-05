Pontón pide que las 244 viviendas de Xuxán se destinen de forma real al alquiler social

Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional, Ana Pontón, exigió esta mañana a Alfonso Rueda que garantice que las 244 viviendas en el barrio coruñés de Xuxán construidas en suelo cedido por la Xunta «sexan o que realmente anunciou, de alugueiro social», y garantizar así que las personas con menos recursos puedan acceder a algo tan básico como é o «dereito á vivenda».

En una comparecencia parlamentaria, Pontón criticó «a propaganda» de un Ejecutivo del PP que hace un año anunciaba alquileres sociales en Xuxán y que luego pasaron a ser viviendas con rentas de 975 euros al mes. «O señor Rueda debe de ter a síndrome do coche oficial porque só desde unha total desconexión coa realidade se pode pensar que pagar 1.000 euros ao mes por un alugueiro é alugueiro social», recriminó.

Por eso, pidió al titular de la Xunta que dé la cara y dé explicaciones, en primer lugar por el hecho de que hoy haya en A Coruña, dijo, miles de personas que se sienten estafadas y engañadas por parte de un Gobierno del Partido Popular que anunció 244 viviendas de alquiler social que, denuncia el BNG, resultaron ser pura propaganda.

La líder nacionalista recordó que, de las 6.000 personas que inicialmente se interesaron por estas viviendas, la inmensa mayoría se echaron atrás una vez conocidas las condiciones reales, dado que eran inasumibles para su nivel de ingresos. «É obvio que algo se está facendo mal cando se anuncian miles de vivendas como vivendas de alugueiro social e as persoas que máis as necesitan non poden acceder a elas e quedan excluídas», apuntó.

En este sentido, también pidió a Rueda que explique cuáles son los controles de la Xunta para garantizar que el modelo de cesión de suelo público a promotores privados funcione y no acabe perjudicando a las personas y a las familias que esperan una vivienda protegida, sobre todo cuando el Ejecutivo del PP considera que ese modelo es clave para aumentar el parque de vivienda protegida.

Críticas a Israel

Por otra parte, la líder nacionalista se refirió a la posición del PP este fin de semana sobre el festival de Eurovisión, con la que, dijo, se sobrepasaron todas las líneas rojas de la decencia y de la humanidad. «É deplorable e inmoral ver a dirixentes do Partido Popular como a señora Ayuso dicindo que condenar o xenocidio do pobo Palestino e o Estado criminal de Israel é un numerito», recriminó, para poner de manifiesto cómo el Partido Popular, en lugar de ponerse del lado de las víctimas, alienta a los agresores.

Pontón criticó a Núñez Feijoo por permanecer callado mirando para otro lado y a Rueda por ser incapaz de decir algo tan simple como que condenar la masacre de un pueblo no es ningún numerito, sino la mínima expresión de la decencia moral y política.