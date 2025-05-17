El Sergas revisará lo que cobra por su atención tras once años sin subir tarifas

El Sergas lleva once años cobrando lo mismo a mutuas, seguros y particulares que no tienen derecho a una atención gratuita. Su decreto de tarifas por los servicios sanitarios prestados es de abril del 2014, y la Consellería de Sanidade cree que es el momento de actualizar estas prestaciones. Actualmente, señalan, se está iniciando la revisión, «co fin de aprobar un novo decreto». El horizonte temporal, explican, «é traballar para telo este ano ou a comezos do 2026».

Pero ¿quién paga para que lo atiendan en un centro de salud, un hospital o alguna de las fundaciones públicas sanitarias? Lo recoge de forma muy clara la norma: los asegurados de Muface, Mugeju o Isfas, los de empresas colaboradoras en la asistencia de la Seguridad Social si les corresponde la prestación según el acuerdo firmado, accidentados de trabajo o de enfermedades laborales —debe pagar la mutua correspondiente—, heridos por accidentes de tráfico, extranjeros en los supuestos previos, accidentes por actos festivos o espectáculos que cuentan con seguro, estudiantes si hay seguro escolar o cualquier otro supuesto cuando existe un tercero que está obligado al pago.

De todas estas casuísticas, desde el Sergas explican que las más comunes son los asegurados de otras mutuas. Por ejemplo, los funcionarios que eligen Muface, pero acuden al Sergas en un momento puntual; los extranjeros que tienen la tarjeta sanitaria europea —se factura al país correspondiente— o un seguro privado o de viaje; y accidentados de tráfico o laborales. También los españoles que han perdido su derecho a la asistencia gratuita por una estancia prolongada fuera de España o bien ciudadanos que solicitan un servicio que no cubre la cartera pública, como revisiones o pruebas demandadas por aseguradoras o intervenciones por motivos estéticos o no terapéuticos.

Los precios que se remiten en estos casos son oficiales y estipulados en el decreto. No coinciden con los que se pagan a los hospitales privados por la derivación de actividad concertada y oscilan entre los 14 euros y los casi 118.000 en función de la prestación que se lleve a cabo. Estos 14,52 euros es lo que se le cobraría a un ciudadano que acude a un centro de salud a una consulta de enfermería. Si se trata de una consulta médica que implica cuidados de enfermería serían 82,66 euros si no es precisa ninguna prueba. Recibir atención médica urgente en atención primaria supone 256,87 euros.

Un día de hospital, 529 euros

En atención especializada, las tarifas se amplían por la enorme cartera de servicios con la que cuentan los hospitales públicos. Un día hospitalizado se factura a 528,95 euros. En este importe se incluyen todas las prestaciones y gastos que origine el paciente, salvo las intervenciones quirúrgicas, prótesis, marcapasos, material implantado o la anestesia epidural del parto, por ejemplo. Si es preciso usar el quirófano, a esos 529 euros se suman otros 1.030. Si el usuario está grave y debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos o similares, como lesionados medulares, reanimación o quemados, la asistencia prestada será de 1.142 euros por día, y acudir a urgencias, sin necesidad de ingresar, de 361,59.

Cuando lo que requiere el ciudadano es simplemente una consulta con el especialista, por ejemplo con el oftalmólogo, con el cardiólogo o con el traumatólogo, el precio se estipula en 175,09 euros la primera cita y 58,37 las sucesivas.

En cuanto a las cirugías, si se trata de un proceso menor ambulatorio, son 373,29 euros e incluye la consulta en sí misma y dos revisiones, además de las pruebas necesarias. Una fractura nasal son 744,58 euros; unas cataratas, 1.975,28; o un quiste de ovario, por ejemplo, 2.582,75. Colocar un marcapasos oscila entre los 1.055 y los 3.099 en función del procedimiento o de si es temporal o no; una biopsia digestiva, 322,83, y una resonancia magnética simple y sin contraste 691,29. Los procedimientos más costosos son los trasplantes, de los 117.722 euros del de pulmón a los 3.247,18 de córnea, pasando por los 34.030 euros de un trasplante renal o los 68.060 de riñón y páncreas.

La consellería también incluye en sus tarifas las que prestan las fundaciones sanitarias y el transporte. Una ambulancia asistencial de soporte vital básico supondría 385,29 euros por un servicio urbano. En el caso del Instituto Galego de Oftalmoloxía son 2.164 por un desprendimiento de retina, y la criopreservación de una unidad de sangre de cordón umbilical en la Axencia de Doazón, 23.000.